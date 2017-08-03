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Новости Нижнего Тагила

Реклама наркотиков когда-нибудь исчезнет с улиц Нижнего Тагила? (ФОТО)

3 августа 2017, 18:40Добавить новость
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Вандализм в виде надписей на стенах заданий давно перевалил за безобидность любовных признаний или наивность оскорблений неприятелей: сейчас в Нижнем Тагиле на домах и заборах - не много и не мало - рекламируют наркотики. В Нижнем Тагиле увидеть адрес ресурса, предлагающего запрещенные законами РФ вещества, можно на стене соседнего дома, на крыльце ближайшего магазина, да что там - недавно такая надпись попалась мне даже на заборе с символикой ЕВРАЗ НТМК близ жилых домов на улице Кузнецкого. 




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Некоторые надписи стираются владельцами зданий и городскими активистами, некоторые так и остаются на всеобщее обозрение. Но новые и новые строчки с однотипными доменами сайтов появляются быстрее, чем их успевают замазывать. И ведь закрасить адрес опасного сайта - не решение проблемы. 

Конечно, сайты с запрещенным контентом регулярно выявляются и блокируются, а правоохранители плодотворно работают над задержанием наркоторговцев. Вот, например, на днях в Нижнем Тагиле задержание продавца наркотиков даже попало на камеру.

Также и сайт, который рекламируется на заборе с названием градообразующего тагильского предприятия, уже заблокирован - его домен внесен в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Кстати, это произошло еще в марте 2015 года, а надпись на заборе НТМК так и продолжает висеть без видимых попыток ее устранения. Мы, конечно, на фото адрес замазали, оставили только окончание - .biz - чаще всего такие ресурсы располагаются именно в этой доменной зоне. Хоть ресурс уже и закрыт, распространять его название мы не будем. 

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В итоге реклама сайтов с наркотиками со зданий Нижнего Тагила не исчезает. Я много раз видела красивые отремонтированные фасады, которые вновь запачканы уродливыми художествами, потом опять закрашены и еще раз исписаны. И собственнику или арендатору здания в итоге приходится не только заниматься своими основными обязанностями (торговлей, образовательными услугами или общепитом - чем угодно), но и постоянно замазывать следы вандализма.

Может быть это связано с тем, что вандалов не наказывают за порчу городского или частного имущества? Или наказывают слишком мягко, не предавая широкой огласке? А ловят ли их вообще? Или важно только устранение опасных сайтов, а грязные росчерки на стенах не кажутся большой проблемой?
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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