Реклама наркотиков когда-нибудь исчезнет с улиц Нижнего Тагила? (ФОТО)

Некоторые надписи стираются владельцами зданий и городскими активистами, некоторые так и остаются на всеобщее обозрение. Но новые и новые строчки с однотипными доменами сайтов появляются быстрее, чем их успевают замазывать. И ведь закрасить адрес опасного сайта - не решение проблемы.

Конечно, сайты с запрещенным контентом

регулярно

выявляются и блокируются, а правоохранители плодотворно работают над задержанием наркоторговцев. Вот, например, на днях