Беспредел на детском конкурсе красоты в Нижнем Тагиле

За все время своей работы ведущим и организатором массовых мероприятий, я впервые столкнулся с таким бардаком, издевательством, и беспределом, если хотите.

На тему этого псевдо-гламурного действа могу говорить бесконечно. Это был ужас, ребята!





Обидно не за себя, а за несовершеннолетних участников, в том числе и людей с ограниченными возможностями, и их родителей, которых «швыранули». В своих словах я уверен на 100%. Именно швыранули! И сейчас пытаются выкрутиться.

Чтобы не быть «пустословом», буду опираться только на факты:

Участников – 21 человек.

Оргвзнос – 3000 р. с каждого участника.

Выкуп билетов участниками – цена билета 100р./шт (естественно это не законно).

Внезапный побор за видео, которого до сих пор нет, насколько я знаю, как и опубликованного фотоотчета.

Несоблюдение своих обязательств со стороны организатора.

При этом минимум затрат на организацию события.

Что участники поимели взамен? Ужасную организацию процесса подготовки!

Постоянная смена времени, отмены репетиций. При мне несколько раз участники приходили и их тут же разворачивали обратно. Про себя молчу пока…

Одному богу известно, сколько родители потратили на костюмы, проезды и прочее. Хотя, опять же, насколько мне известно, обещали помочь подготовиться. Ну видимо забыли…

Унижения и угрозы дисквалификацией.

Иииии бонус – торт-мороженое как главный приз за победу в номинациях! Случайно наткнулся на этот торт в магазине – цена 79 рублей. Щедро, ничего не скажешь.



Не люблю считать чужие деньги, но приходится. Я, как организатор мероприятий, на которых оргвзнос – от 0 до 1000 рублей и денежный приз от 20 000 живых рублей на руки победителю, немного в шоке от поступка Госпожи Х.

Что касается непосредственно самого мероприятия, которое всё же состоялось

Вход в зрительный зал оказался свободный (бесплатный). Напоминаю, участники выкупали и распространяли билеты. Чудно!

На площадке царила полная неразбериха, на вопрос «Где мне можно переодеться» - тишина. Ну ничего, договорился с участниками и приткнулся к ним в гримёрку. Мы люди не гордые.

На подобных мероприятиях, как правило, тщательно прописанный сценарий. Но и тут все плохо.





Зачем давать ведущему объёмную информацию? Не, не надо. Минимум информации я всё-таки получил - но уже ночью, по сути, за несколько часов до мероприятия, ладно, имеем, что имеем. К тому моменту я уже ничему не удивлялся.

«Алло, Женя, я тут подумала, нам таблички с баллами нужны, привези, пожалуйста». Да конечно, спасибо, что не за час вспомнила, чудо-организатор.



Само действо шло ровно, до того момента, когда был объявлен перерыв. И тут началось: жюри отправилось совещаться. Только вот ЗАЧЕМ?





Зачем идти подводить итоги конкурса, присуждать номинации, если весь конкурс участников ОЦЕНИВАЛИ БАЛЛАМИ, на протяжении всего конкурса судьи поднимали таблички вверх. Естественно, у всех зрителей и участников закрались сомнения в справедливости решения.

Бедные судьи, совещались 2 часа! 2 часа Карл! И где? В коридоре, на подоконнике.





За это время я ни один раз проходил мимо консилиума, по лицам некоторых членов жюри было видно недоумение, разочарование и желание провалиться сквозь землю.

А в это время в зрительном зале царило полное непонимание, зрители прибывали в шоке. Многие подходили ко мне с одними и тем же вопросом: «Женя, когда уже?»



Были и те, кто напрямую высказывали мне недовольство организацией в грубой форме. Зрителей можно понять, им не объяснить, что я - просто ведущий. Естественно, досидеть до конца смогли далеко не все. Как мог - отшучивался, просил подождать еще и еще, все-таки их знакомые, родственники, друзья сейчас точно также «умирают» за закрытым занавесом.





Что происходило за кулисами

Дети от 3-х лет. Голодные, уставшие. Сидели, лежали, ходили из стороны в сторону. В общем, развлекались как могли. Этого не передать словами, господа, жуть!

И - бинго! Готовы результаты. Но, это далеко не конец.





Кто награждает, как награждает – не известно. Наш сверхобязательный организатор этот момент, как и все остальные, не продумал.





«Дарина, как награждаем, кто выносит призы, где протокол жюри?» Нет, чуда не случилось, она не смогла ответить ни на один вопрос.

Я получил смятый лист А4, на котором шрифтом «Times New Darins» было что-то написано, да что-то… То, что она сама не могла прочитать с первого раза.

Ну, начинаем награждать, точнее это было похоже на глухие телефончики.





Вместо обещанных корон на голову детям одевали бюджетные диадемки, ленты выносили маленькие девочки лет 9-ти – 10-ти, они же их и завязывали, правда ничего не получалось, постоянно путали, выносили не то, что нужно. Но они же дети! Им никто ничего не объяснил, не показал. Мадам Х, постоянно куда-то пропадала, убегала, но при этом успевала орать на этих маленьких администраторов, которые не понимали, что от них требуется.



Мероприятие окончено.





Участники и хотели бы поделиться друг с другом положительными впечатлениями, да вот что-то негативные доминировали, сил обсуждать уже не было. Ну и плюсом оказалось, что нужно срочно сдать деньги за видео. Видимо, торты дорого встали (смайл).





Казалось бы, все, слава богу, мы пережили этот ад. Но не тут то было.

Буквально через какие-то 2 дня со мной связался родитель. Который обсудил, со мной все происходившее на этом «празднике» и посвятил во все нюансы. «Что нам делать?» - вопрос, на который я, сторонний человек, до сих пор затрудняюсь ответить. Ведь делать можно многое!!!





Ну и моя любимая часть: не так давно состоялось оргсобрание по прошедшему конкурсу.

Я лично на нем не присутствовал, к большому моему сожалению, ну да и кто я такой.... Но почему-то я верю родителям и участникам, которые после этого сбора оказались в черных списках у организатора, с которым были расторгнуты «соглашения» и т.д. Родители отстаивали себя и своих детей.





На самом деле все очень просто! Храмкина от безысходности приняла тактику «Лучшая защита - нападение», ну а что ей еще остается, не деньги же возвращать.



И, конечно же, она и меня стороной не обошла. Сразу после собрания мне отписалось несколько человек: «Женя, оказывается ты был бухой все мероприятие, мы очень долго смеялись». А также оказалось, что я в принципе плохо сделал свою работу, изменял информацию (которой не было), хамил всем напропалую... Ну спасибо))) Только вот ты кое-что не учла, когда придумывала и делала такое заявление (смайл).

Во-первых, зачем после мероприятия писать такому плохому ведущему с просьбой о продолжении сотрудничества?! Логика-то где? Там же, где и ответственность перед людьми, видимо.





Во-вторых, как можно доверить такому ведущему свою родную дочь?! Ведь я вел мероприятие вместе с ней, за ручку её выводил. И в перерыв радостно фотографировать наш дуэт с последующей публикацией в соцсетях. Если я такой ужасный – где материнский инстинкт?)))











В-третьих, помимо мега-продюсера, были зрители и участники, которые неоднократно подходили и благодарили меня за работу. Дословно: «Женя, ты сегодня вывозил». Или они сумасшедшие?





Взрослые люди обычно несут ответственность за свои победы и поражения. Слишком много на себя взяла, не справилась с мероприятием, не подготовилась – свалила на других. Это не я, виноваты все вокруг! Это основной принцип Храмкиной, который, как она думает, её оправдывает.





Я принял и поддержал сторону участников и их родителей, после чего и узнал о себе много нового. И, естественно, ведущий не единственный отрицательный персонаж по мнению «законодателя моды в Нижнем Тагиле».





Один из тех, кто высказал и высказывает свое недовольство – Даниил Пискунов, которому в ответ на претензию и критику прилетело очень много негатива. Только тут барышня вообще все рамки перешла. Писать 15-ти летнему парню, что он не мужчина и всячески его оскорблять, это перебор. Парень указал взрослой тёте на её косяки, а тётя, кроме как грязью умыть, ничего больше не может.

В итоге, что мы имеем на сегодняшний день:

Часть участников и их родители в черном списке, с некоторых детей сняты все их заслуги, так на называемые «титулы». Медиафайлы с мероприятия – недосягаемое удовольствие, либо доступны только избранным. Кстати, фотографа оплатили не так давно, хоть какой-то прогресс.

Храмкина без угрызения совести пытается подначивать оставшихся в её «рабстве» людей покрывать грязью, комментировать некие посты, которые находятся в разработке))) Иначе – ВОН из моей империи!

Все кругом виноваты, а виновница торжества пытается выйти чистой из воды.

С вашего позволения, подведу итог.





Лично я уважаю людей, которые пытаются чем-то заниматься в нашем городе. Их можно уважать уже за то, что они что-то делают! Конечно, не всегда все получается, но при этом организаторы признают свои ошибки и проделывают громадную работу, после чего занимают свою нишу в досуге Тагила.



Если же таких недобросовестных деятелей будет прибавляться – пропал наш «тагильский шоу-бизнес».

И, конечно, хочу обратиться ко всем «пострадавшим». Дорогие родители, не принимайте близко к сердцу! У Вас есть самый главный титул – Родитель замечательных, красивых и талантливых детей, а это - самое главное.



Участники, вы - молоды, у Вас все впереди, вы большие молодцы.



P.S.: Все, что написано выше – моё личное мнение, с которым можно не считаться. Кто захочет подискутировать – приглашаю на торт-мороженое, я угощаю!



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