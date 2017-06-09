Как в Нижнем Тагиле собрать денег на ремонт театра и не стать мошенником?

Но достаточное ли им уделяется внимание?
Нет, конечно, у Драматического театра никаких проблем нет. Он помпезный, грандиозный и городскими грантами-гарантами не обделен.
Неплохо поживает и другой центральный театр – «кукольный».
В ужасном, плачевном состоянии находится единственный в городе - молодежный театр. «Молодежь – будущее России»! Да? Тогда почему место, где молодой, культурный, современный человек мог бы получать эстетическое удовольствие, культурно обогащаться и познавать более доступным языком мировую литературу, выглядит, как заброшенное ДК из деревни Урюпинск?
Нижний Тагил – гордость Урала. Боевая слава. Путинград.
А один единственный театр для молодежи выглядит, как после бомбежки. Да я понимаю - у города хватает проблем: благоустройство, дороги… Да еще этот ураган. Собственно говоря, никто у города денег и не просил.
Если мы хотим, чтобы Вагонка и дальше была знаменита только повышенной преступностью, то да, нам не нужны места, где молодежь могла бы просвещаться. На мой взгляд, у того, кто с детства влюбляется в искусство, меньше желания разбрасывать бутылки и хамить на улице.
Я просила деньги у бизнесменов и горожан. У простых людей. Однажды нам так удалось уже собрать на Дом художника, и он выглядит сейчас внутри очень даже красиво.
Цель была не просто заявить: дайте денег и всё тут. Нет. Планировалось провести несколько благотворительных мероприятий. Я уговорила знакомых бесплатно провести мастер-классы и концерты. С этих денег мы хотели сделать хотя бы ремонт в фойе.
Получилось бы два в одном: и масштабное праздничное мероприятие для города, и финансовая поддержка театру.
Я решила сделать всё самостоятельно. Открыла счет в банке на себя. Думала, буду отчитываться за каждую операцию на сайте театра. И никаких проблем. А в середине лета переведу эти деньги по договору театру. Найду волонтеров и сделаем ремонт сами. Но меня подвели наивность, юридическая безграмотность и люди. Люди, которые вместо того, чтобы посоветовать, помочь, просто написали жалобу на меня в прокуратуру. Всё сорвалось.
Тагильский многоуважаемый поэт почтенного возраста Василий Овсепьян не пожалел своего времени и посвятил мне и директору театра целую статью. Намекая на то, что мы обе мошенницы. А ведь Василий Андреевич кричал мне как-то в трубку, что он строил этот театр. Что там работают его друзья. Но Василий Андреевич не подумал, как же сделать так, чтобы за лето отремонтировали крышу и стены. А крыша там становится опасной, между прочим.
Я согласна не вмешиваться в жизнь театра до тех пор, пока кто-то другой, более умный, богатый и компетентный не сделает хотя бы крышу, которая протекает. А пока этого нет.
Я тагильский театральный зритель, я житель Вагонки, я постоянный посетитель ММТ. Мне обидно смотреть на стены этого тетра: потрескавшаяся масляная краска, облезлые обои, ржавые подтеки под потолком. Туда ходят дети, туда ходит молодежь. Зачем с раннего возраста внушать человеку, что театр - это скукота и убогость?
Тем более, что Молодежный театр развивается сейчас семимильными шагами. В театр приглашаются профессионалы из разных сфер, в этом году провели первый межрегиональный фестиваль, был разработан новый дизайн для сайта. Театру нужен грамотный инвестор. И чтобы ему не мешали.
Но как мне собрать денег на ремонт театра, не раздражая общественность?