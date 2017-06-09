Как в Нижнем Тагиле собрать денег на ремонт театра и не стать мошенником?

Как известно, в Нижнем Тагиле всего три театра: Драматический театр, Театр кукол и Молодежный. Возможно, для рабочего города с

населением чуть больше 350 тысяч человек этого достаточно.



Но достаточное ли им уделяется внимание?

Нет, конечно, у Драматического театра никаких проблем нет. Он помпезный, грандиозный и городскими грантами-гарантами не обделен.



Неплохо поживает и другой центральный театр – «кукольный».









В ужасном, плачевном состоянии находится единственный в городе - молодежный театр. «Молодежь – будущее России»! Да? Тогда почему место, где молодой, культурный, современный человек мог бы получать эстетическое удовольствие, культурно обогащаться и познавать более доступным языком мировую литературу, выглядит, как заброшенное ДК из деревни Урюпинск?

Нижний Тагил – гордость Урала. Боевая слава. Путинград. А один единственный театр для молодежи выглядит, как после бомбежки. Да я понимаю - у города хватает проблем: благоустройство, дороги… Да еще этот ураган. Собственно говоря, никто у города денег и не просил.



Если мы хотим, чтобы Вагонка и дальше была знаменита только повышенной преступностью, то да, нам не нужны места, где молодежь могла бы просвещаться. На мой взгляд, у того, кто с детства влюбляется в искусство, меньше желания разбрасывать бутылки и хамить на улице.