Город. Ареал обитания людей или животных?

Сегодня я затрону тему, не касающуюся дорог, но очень меня волнующую. Бродячие собаки на улицах Нижнего Тагила. За последний год вопрос безнадзорных животных стал очень острым и резонансным. Мода на защиту животных привела как к юридическим, так и административным тупикам. Готовясь к написанию этой статьи, я посетил несколько совещаний посвященных отлову бездомных животных. И вот, что я узнал на них.
Согласно действующему контракту, в Нижнем Тагиле специализированная организация должна отловить 396 безнадзорных животных. На 15 февраля контракт почти полностью выполнен, осталось поймать всего 40. На передержку отправляется не более 5% отловленных собак, так как остальные признаются агрессивными и уничтожаются. Из-за роста нападений на людей, управлением городским хозяйством принято решение увеличить объем контракта на 10% и потребовать от подрядчика привлечь к работе еще одну машину для отлова животных. Всего в городе будет работать два экипажа, один в патрульном режиме, второй адресно, по заявкам администраций районов.
На первый взгляд кажется, что 396 отловленных собак - это очень много. Я нашел информацию по аналогичному контракту в Нижневартовске - и там эта цифра в 5 раз больше! И в питомник отправляется также не более 5% от общего числа отловленных собак. На сегодняшний день, по имеющимся у меня данным, всего один город в России выполняет требования зоозащитников и содержит отловленных собак в питомнике все 6 месяцев - Ханты-Мансийск. При этом расходы на эти нужды превышают расходы на социальную помощь людям без определенного места жительства.
За последние пару лет по всей стране прокатилась волна протестов против жестокого обращения с животными, появились приюты для животных и многочисленные благотворительные организации. Под давлением общественности были приняты, на законодательном уровне, новые требования к отлову животных, а именно: запрет на умерщвление животных, не проявляющих агрессию, обязательное содержание отловленных зверей в питомнике не менее 6 месяцев, поголовную стерилизацию бродяжек и обозначение их специальными бирками и дальнейшим освобождением.
Как общественник, я восхищаюсь упорством и достижением своих целей зоозащитных организаций. Как житель города я не понимаю, почему защитники животных не требуют устранить первопричину появления бродячих собак? Если верить активистам, то в появлении агрессивных стай на улицах города виноваты люди. А значит, гораздо логичней ужесточить правила содержания домашних животных и обязательное лицензирование собаководов.
Почему налогоплательщики должны оплачивать безответственность заводчиков собак? И при этом терпеть нападения агрессивных собак на улицах.
Всем жалко бродяжек и их подкармливают даже возле детской больницы на ул. Кузнецкого! Разводят стаи собак возле мест сосредоточения детей.
Также подкармливают собак возле пансионата ветеранов на ул. Красногвардейская. Разводят бродяжек и на рынке «Букатино», именно с него прибегают на ул. Карла Либнехта агрессивные собаки и нападают на детей. На этой улице за последние полгода отловлено 25 животных.
Ни один чиновник не сможет решить вопрос с безнадзорными животными, пока общественность не поймет простую мысль: город - ареал обитания людей, а не животных.
Мое видение решения этой проблемы заключается в следующем:
- Необходимо ужесточить правила содержания собак.
- Ввести обязательное лицензирование для владельцев собак крупных пород.
- Осенью необходимо обследовать садовые и дачные поселки и выявлять нарушителей правил содержания собак. Ввести суровые штрафы.
- Бродячих собак нужно отлавливать и усыплять. Это необходимо! Животные в городе, помимо агрессии, представляют опасность распространения всяческих болезней - от инфицированных клещей до бешенства.
Можете называть меня живодером, но я считаю, что всему свое место. Диким животным место в лесах, домашним животным место в домах и квартирах. И даже стерилизованному животному не место на детских площадках и возле больниц.
Все это я написал не для того, чтобы осудить защитников животных, а для того, чтобы общественники учитывали интересы не только собак, но и людей. И направили свои усилия для решения проблемы раз и навсегда.
От редакции. Ситуация с отловом безнадзорных животных находится на контроле администрации Нижнего Тагила: все жалобы и заявки от жителей и организаций оперативно обрабатываются и направляются подрядчику. Однако контракт ограничивает число собак, на отлов которых выделены средства. А всё финансирование работ ведется из областного бюджета. Таким образом, муниципалитет находится в сложной ситуации: денег Нижнему Тагилу область дала несоразмерно реальной потребности в отлове безнадзорных животных.