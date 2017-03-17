«Родители 2017». Спекуляции детьми

Все чаще в адрес общественного движения

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Тагил без ям

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приходят сообщения от озабоченных родителей с просьбой установить светофор или лежачие полицейские на нерегулируемых пешеходных переходах. Весьма эмоциональные сообщения.

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Пообщавшись с родителями и детьми, я пришел к невероятному выводу:

Родители не хотят воспитывать своих детей!





«Родители 2017» не считают нужным рассказывать ПДД своим детям. Не считают необходимым собственным примером учить подрастающее поколение правилам безопасного поведения на дороге. Ведь гораздо проще свалить ответственность за воспитание своего потомства на школы и общество. Не умеет ребенок переходить через дорогу, значит, нужно создать ему безопасный коридор. Не знает правил дорожного движения, значит, нужно сделать такие правила, чтобы чадо не подвергалось опасности из-за своего невежества, а те, кто знает ПДД, берегли неуча и несли ответственность за его безопасность.

Родители, вместо того чтобы заниматься своим ребенком и учить его самостоятельности, пытаются взвалить на общество проблемы своего потомства. Чтобы администрация города обеспечила безопасность на дорогах, чтобы учителя несли ответственность за травмы ребенка, чтобы водители сидели в тюрьме за сбитого неуча. А сам ребенок пусть делает, что хочет, и как хочет, ведь он же ребенок! И боже упаси от критики в адрес таких родителей. «Яжемать» и «Яжеотец» закричат о том, как им трудно работать, воспитывать детей и нести в мир светлое и прекрасное. Все должны их понять и заняться проблемами их потомства.

Ваши дети не такие глупые, какими вы их выставляете. И, если им дать знания, они с легкостью научатся их применять. Перестаньте прикрывать юбкой своих чад, им еще жить в этом мире и самим решать свои проблемы! Поэтому отвлекитесь от своих ежедневных забот и научите своих детей ответственному поведению на дороге. Ради их же безопасного будущего.

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