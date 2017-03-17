«Родители 2017». Спекуляции детьми

Все чаще в адрес общественного движения «Тагил без ям» приходят сообщения от озабоченных родителей с просьбой установить светофор или лежачие полицейские на нерегулируемых пешеходных переходах. Весьма эмоциональные сообщения. В них в красках описано, какой невероятной опасности подвергаются их дети при переходе проезжей части по «зебре» без светофора. Расписывают, что водители в Нижнем Тагиле ездят на сумасшедшей скорости и давят их детей. Если верить каждому такому сообщению, то получается, что на каждом нерегулируемом пешеходном переходе в нашем городе уже насмерть сбили пару-тройку беспечных школьников.
Что это? Гипертрофированная забота родителей о своих чадах или попытка исправить недостатки своего воспитания? Как так выходит, что 10-12 летние дети не знают, как переходить дорогу в отсутствие светофора? Неужели уровень умственного развития нового поколения упал так низко, что тагильские дети не могут усвоить элементарные правила ПДД?
Пообщавшись с родителями и детьми, я пришел к невероятному выводу:
Родители не хотят воспитывать своих детей!
«Родители 2017» не считают нужным рассказывать ПДД своим детям. Не считают необходимым собственным примером учить подрастающее поколение правилам безопасного поведения на дороге. Ведь гораздо проще свалить ответственность за воспитание своего потомства на школы и общество. Не умеет ребенок переходить через дорогу, значит, нужно создать ему безопасный коридор. Не знает правил дорожного движения, значит, нужно сделать такие правила, чтобы чадо не подвергалось опасности из-за своего невежества, а те, кто знает ПДД, берегли неуча и несли ответственность за его безопасность.
Родители, вместо того чтобы заниматься своим ребенком и учить его самостоятельности, пытаются взвалить на общество проблемы своего потомства. Чтобы администрация города обеспечила безопасность на дорогах, чтобы учителя несли ответственность за травмы ребенка, чтобы водители сидели в тюрьме за сбитого неуча. А сам ребенок пусть делает, что хочет, и как хочет, ведь он же ребенок! И боже упаси от критики в адрес таких родителей. «Яжемать» и «Яжеотец» закричат о том, как им трудно работать, воспитывать детей и нести в мир светлое и прекрасное. Все должны их понять и заняться проблемами их потомства.
У меня детей нет. Но, черт побери, если бы мой сын в 10 лет заявил мне, что он не знает, как переходить через дорогу, я начал бы искать недостатки в своей системе воспитания ребенка. И не выпустил его одного на улицу без сдачи экзамена по ПДД.
А тем родителям, что считают своих детей идиотами, неспособными запомнить правила перехода через дорогу, я хочу сказать вот что:
Ваши дети не такие глупые, какими вы их выставляете. И, если им дать знания, они с легкостью научатся их применять. Перестаньте прикрывать юбкой своих чад, им еще жить в этом мире и самим решать свои проблемы! Поэтому отвлекитесь от своих ежедневных забот и научите своих детей ответственному поведению на дороге. Ради их же безопасного будущего.
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