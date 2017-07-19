Зоомагазин Нижнего Тагила мог не карантинировать животных: как подхватить вирус Эболы?

Поэтому о стрессах умилительных, смешных, ласковых бурундучков и енотиков, которые очень популярны в «мимимишных» контентах и зоомагазинах Нижнего Тагила - всего пару слов. Зато о муках и страданиях, которые ждут каждого из нас - много и с удовольствием. А вдруг, как говорится.



Где-то у парка Бондина плещется в собственной моче «корабль пустыни» - курчавый, двугорбый верблюд. Эти великаны приспособлены для жизни в жарких, засушливых регионах мира — пустынях, полупустынях и степях. Скажите, Нижний Тагил похож на степь? Миленькие пони и красивенькие лошадки целыми днями без еды и воды возят на себе хохочущих граждан, чтобы «бизнисмены», разъезжающие на железных «меринах», заработали денежку.







Недавно нашумела история о том, как 13-летняя девочка из Подсвердловья нанесла собакам ножевые ранения. Может, у девочки от природы не всё в порядке с головой, а может, ее тоже катали на измученных пони и она поняла, что мучить животное - это забава. А, может, ее водили в контактный зоопарк, где она могла на радостях ткнуть пальчиком ежику в глазик. Живодёр убил пятерых ежей и разбросал их тела возле детского сада в Челябинской области.



А теперь о том, что ждет каждого жителя Нижнего Тагила. В одном из зоомагазинов Нижнего Тагила прокуратура выявила ряд правонарушений. То, что там содержались животные не предназначенные для продажи, а о павших животных отсутствовали сведения о причине гибели вас может и не волновать.





Может быть вас заденет то, что животные данного зоомагазина могли не проходить карантинирование? Фенек, саймири и игрунка приехали к нам издалека, а документов о карантинировании и дезинфекции данных животных зоомагазин прокуратуре не предоставил.



Познакомьтесь: Фенек - миниатюрная лисичка приехала из Африки.



Возможно, она приехала не одна, а с африканской инфекцией вируса Эбола. Вместе с вирусом Эболы поприветствуйте лихорадку, сильные головные боли, сыпь и смерть.





А это саймири. Маленькая обезьянка приехала из Коста-Рики.









Лейшманиоз, филириоз и еще какой-нибудь оз, возможно, благополучно добрался до Нижнего Тагила. Ибо, простолюдной пневмонии нам недостаточно.



Чудесная игрунка приехала в Нижний Тагил из Амазонки. А то, что она с собой привезла пусть для любезного читателя останется загадкой.



Понятно, что в стране, где 19,8 миллионов человек имеет доход ниже прожиточного минимума проблемы животных - не самая глобальная проблема. Более полумиллиона сирот в России - вызывают сочувствия в большей степени. И пони у парка Бондина в сравнении с этими проблемами не стоит внимания.



Просто, подумайте о себе и своем здоровье. Частные зоопарки и зоомагазины могут стать источником страшных инфекций. Всегда спрашивайте паспорт животного, документы о дезинфекции и карантинировании.





