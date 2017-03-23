Порнография или искусство?

Спектакль тагильского режиссера Татьяны Захаровой «С широко закрытыми глазами» оказался под угрозой срыва.

А всё почему? Потому что актер Дмитрий Татаринов и художественный руководитель Молодежного театра Владимир Вейде заподозрили спектакль в порнографии. При этом, как утверждает режиссер постановки, ни на одной репетиции мужчины не присутствовали. Все их догадки основываются только на истории о пьесе А. Стриндберга. Пьесу «Фрекен Жюли», спектакль по которой ставит Захарова, в свое очень давнее время считалась слишком «натуралистической и откровенной», потому что в ней затронута физическая сторона в отношениях между мужчиной и женщиной.

Как утверждает сама Захарова, никакой порнографии в спектакле нет, в нем нет даже обнаженных тел или нижнего белья.





Господа В.Вейде и Д.Татаринов не в первый раз мешают работать молодому режиссеру. Конфликт начался, когда в театр пришел новый директор и бюджет перешел в ее компетенции. В театре труппа и работники раскололись на два лагеря: ученики Вейде и все остальные. Конфликт начал набирать обороты, когда в театр пришел новый молодой режиссер и составил конкуренцию существующему режиссеру-постановщику - тому же В. Вейде.

Предполагалось, что у Захаровой будет своя аудитория, а у Вейде – своя. И все будут довольны. У театра расширится и разнообразится репертуар, бюджет пополнится, у зрителя будет выбор. Но! Господин Вейде начал вставлять палки в колеса.





Начались многочисленные жалобы в прокуратуру и администрацию города по разным поводам: директор – не доплатила, поругала, сократила; Захарова развращает, уничтожает, портит. В общем, пока все пытаются находить новые театральные средства и всячески привлечь зрителя в театр, Татаринов и Вейде собирают вражеские лагеря, пишут Носову и даже угрожают митингами. На что Сергей Константинович сказал, что в действиях директора противоправных действий нет, надо подружиться и работать.

Между прочим, Захарова не какая-то самоучка или не опытный режиссер. Татьяна Анатольевна училась на режиссера в Санкт-Петербурге. Ее спектакли приносили награды в Драматический театр и театр Кукол. Постановка «Король Лир» мало того, что на протяжении года собирала полные залы, так еще и вошла в число номинантов ежегодного престижного фестиваля «Браво». Как правило, постановки Захаровой малозатратны, а некоторые создавались и вовсе за счет актеров.



Почему? Почему они сами ничего толком не делают и другим палки в колеса ставят? Мне правда обидно. Я ночами делаю сайт этому театру, я достала своего друга дизайнера, чтобы она бесплатно делала им афиши и буклеты, я распространяю флаеры по маршруткам и кафе, Захарова привлекла балетмейстера из Тюмени - лауреата престижных премий.



Они днями и ночами там репетируют, они живут театром по-настоящему, без фальши. Ради чего? Чтобы пару неудовлетворенных жизнью человек писали жалобы Носову? Зачем отвлекать серьезных людей от работы? У Носова проблем мало?



Мою деятельность в Доме художника прикрыли с подачи этих «Заслуженных», директор театра постоянно отвечает прокуратурам и администрации, Захарова постоянно отстаивает свои спектакли. То у нее порнография, то сцены насилия. Между тем, критики высоко оценивают ее работы. Признанные критики Свердловской области не раз хвалили Захарову. Начальник Управления культуры Светлана Юрчишина, зная все подробности ситуации, продлила контракт Журавлевой.



Все дураки, все враги, а эти жалобщики хорошие? И ведь за годы жалоб и нытья ни один не уволился. Все сплетничают друг о друге, а при встрече молчат или собирают подписи, готовят заговоры, пускают сплетни.





Вейде и на меня Носову писал письма. А при встрече молча кивает. Что это? Это по-мужски? Так ведут себя Заслуженные?



Мне постоянно говорят, молчи, не скандаль, не надо поднимать всё это. Я не могу больше молчать. Если каждый шаг Захаровой будет сопровождаться жалобами в администрацию, я буду в ответ делать одиночные пикеты за то, чтобы люди работали, а не сплетнями занимались. Сейчас 2017 год. 2017! А «нам» то драматург кажется слишком откровенным, то формы нестандартные, то лицом не вышли.



Неужели Тагил - это колхоз?! Где эти великие слова - «дорогу молодым»?



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