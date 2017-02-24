Путь в горы. Гора Качканар

После увлекательного похода на гору Голый Камень, следующей горой, которую мы выбрали, стала более удаленная и более высокая. Наш с друзьями выбор выпал на очень интересную и оригинальную гору: её уникальность таится в монастыре, который расположен на её вершине. Речь, конечно, о горе Качканар и буддийском монастыре на её вершине.
Почему именно туда? Нам стало очень интересно, как это всё устроено на горе: не каждый день видишь монастырь на вершине горы на Урале. Еще одна из причин побывать на этой горе - история о сносе данного монастыря, которая длится несколько лет. И понимание того, что, возможно, его снесут, еще больше нас замотивировало побывать там, пока есть возможность.
После похода на гору Голый Камень уже прошло полмесяца, мы не раз посетили сайт горы и монастыря, узнавали маршруты, как туда подняться, как доехать до подножия горы, так как гора находится вблизи города Качканар, а от Нижнего Тагила до Качканара расстояние не маленькое - целых 111 километров. Также мы узнали, что со стороны города не пройти, так как идут разработки карьера и территория закрыта. Узнали и то, что есть тропа недалеко от деревни Косьи, которая за городом на расстоянии 18 километров. Решили, что в начале декабря наш путь будет лежать именно туда.
Вот и настал день отправки, 3 декабря мы ранним утром выехали из Нижнего Тагила до Качканара, погода нам выпала очень даже спокойная, хотя было около 20 градусов мороза. Известно, что Качканар севернее Нижнего Тагила, и там нас ждала погода похолоднее, но нас это не сколько не смущало. Дорога от Нижнего Тагила до Качканара пролетела незаметно - мы ехали в вчетвером на одной машине.
После похода на гору Голый Камень уже прошло полмесяца, мы не раз посетили сайт горы и монастыря, узнавали маршруты, как туда подняться, как доехать до подножия горы, так как гора находится вблизи города Качканар, а от Нижнего Тагила до Качканара расстояние не маленькое - целых 111 километров. Также мы узнали, что со стороны города не пройти, так как идут разработки карьера и территория закрыта. Узнали и то, что есть тропа недалеко от деревни Косьи, которая за городом на расстоянии 18 километров. Решили, что в начале декабря наш путь будет лежать именно туда.
Вот и настал день отправки, 3 декабря мы ранним утром выехали из Нижнего Тагила до Качканара, погода нам выпала очень даже спокойная, хотя было около 20 градусов мороза. Известно, что Качканар севернее Нижнего Тагила, и там нас ждала погода похолоднее, но нас это не сколько не смущало. Дорога от Нижнего Тагила до Качканара пролетела незаметно - мы ехали в вчетвером на одной машине.
Проехав Качканар, мы направились в сторону деревни Косьи. Направляясь к деревне, мы переживали: это деревня и все до неё дороги лежат через лес. Не было известно, какая там дорога, а перед этим пару дней подряд шёл снег. Но, к нашему удивлению, на месте оказалась очень чистая и широко расчищенная дорога. Доехав до деревни, совсем не долго искали подъезд к горе. Спасибо местным жителям - они быстро нас сориентировали, куда точно подъезжать. Этим субботним утром мы оказались не единственными путешественниками, которые решили побывать на горе.
Около 11 часов утра мы начали своё восхождение в неизвестность. Как оказалось, тропа до вершины была проделана буранами жильцов монастыря, для подъема продовольствия и людей. Тропа шла и шла всё время под горку, пологих площадок практически не было. И через полтора часа нашего похода мы решили сделать привал. Как я ранее упоминал, в походе принимали участие не подготовленные люди, а простые парни. И для некоторых из нас это был способ проверить себя. На привал у нас ушло около часа, по традиции, мы развели костёр и приготовили на нем кашу. Подкрепившись, отогревшись и переведя дух, мы продолжили свой путь в горы.
Идти через такую красоту, идти сквозь лесную тишину - незабываемое ощущение. Ты можешь кричать изо всех сил, но нет эха: секунда - и тишина. Вокруг были заснеженные деревья и рыхлый снег, мимо нас постоянно проезжали снегоходы, они перевозили людей, но мы поднимались по рыхлому снегу пешком, нет-нет, да проваливались по колено или по пояс.
На часах уже около двух часов. Вот она, вершина, показалась скромно нам из-за макушек деревьев. Азарт и желание подняться на самый верх, нас подбодрили, и мои друзья с криком «Ура, мы это сделали!» рванули на вершину.
Еще мгновение - и мы стоим на вершине горы Качканар.
Около 3 часов подъема и около часа ушло на привал, преодолев около 9 километров пешего подъёма, мы стояли на высоте 887 метров над уровнем моря и перед нами появился буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг». Это место сразу наполнило нас умиротворением.
Постройки, похожие на старые хижины, издали напоминающие одноэтажные здания, и были монастырём. И вот он - сам монастырь - перед нами: не видео и не картинка, которые были перед нашими глазами еще месяц назад в интернете. Он был прямо перед нами - взаправду.
Больше всего я был рад за своих друзей, они преодолели барьер в 9 километров, подъём был всё время под гору. Не словом, а делом показали, что они это могут. И гора Качканар уже не перед нами, а под нашими ногами.
Задерживаться долго на вершине мы не планировали. Приятным удивлением было теплое гостеприимство монастыря: нас приняли без лишних слов, напоили горячим чаем и даже предложили заночевать, так как уже шел 4-ы1 час дня, а зимой темнеет раньше. Мы отказались, так как не планировали ночевку.
В этот день нам также удалось дойди до скалы Верблюд. Благодарим местного гида, который помог дойти до скалы, - он как раз вел туда группу людей. После скалы, вернувшись к монастырю, мы уже засобирались и пустились в путь обратно.
На спуск ушло гораздо меньше времени - чуть более 2 часов. Пока спускались, уже потемнело, и мы шли почти в полной темноте. Спустившись, мы уселись в машину и поехали в сторону родного города, наполненные радостью от увиденного и пройденного.
В заключении хочется сказать, что, выйдя из зоны комфорта и бросив себя в непривычные условия, вы рискуете узнать о себе много полезного и нового. Как и получилось у меня и моих друзей, в этот раз мы преодолели чистых 18 километров в гору и с горы, и нисколько не пожалели, что встретили утро субботы таким образом. Ну, а о следующем походе вы узнаете в моем следующем рассказе. Место было выбрано не просто так, и оно не менее завораживающее. Всем добра и здоровья, друзья. Мечтайте и следуйте за мечтой!
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