Путь в горы. Гора Качканар

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После похода на гору Голый Камень уже прошло полмесяца, мы не раз посетили сайт горы и монастыря, узнавали маршруты, как туда подняться, как доехать до подножия горы, так как гора находится вблизи города Качканар, а от Нижнего Тагила до Качканара расстояние не маленькое - целых 111 километров. Также мы узнали, что со стороны города не пройти, так как идут разработки карьера и территория закрыта. Узнали и то, что есть тропа недалеко от деревни Косьи, которая за городом на расстоянии 18 километров. Решили, что в начале декабря наш путь будет лежать именно туда.



Вот и настал день отправки, 3 декабря мы ранним утром выехали из Нижнего Тагила до Качканара, погода нам выпала очень даже спокойная, хотя было около 20 градусов мороза. Известно, что Качканар севернее Нижнего Тагила, и там нас ждала погода похолоднее, но нас это не сколько не смущало. Дорога от Нижнего Тагила до Качканара пролетела незаметно - мы ехали в вчетвером на одной машине.



Проехав Качканар, мы направились в сторону деревни Косьи. Направляясь к деревне, мы переживали: это деревня и все до неё дороги лежат через лес. Не было известно, какая там дорога, а перед этим пару дней подряд шёл снег. Но, к нашему удивлению, на месте оказалась очень чистая и широко расчищенная дорога. Доехав до деревни, совсем не долго искали подъезд к горе. Спасибо местным жителям - они быстро нас сориентировали, куда точно подъезжать. Этим субботним утром мы оказались не единственными путешественниками, которые решили побывать на горе. Почему именно туда? Нам стало очень интересно, как это всё устроено на горе: не каждый день видишь монастырь на вершине горы на Урале. Еще одна из причин побывать на этой горе - история о сносе данного монастыря, которая длится несколько лет. И понимание того, что, возможно, его снесут, еще больше нас замотивировало побывать там, пока есть возможность.После похода на гору Голый Камень уже прошло полмесяца, мы не раз посетили сайт горы и монастыря, узнавали маршруты, как туда подняться, как доехать до подножия горы, так как гора находится вблизи города Качканар, а от Нижнего Тагила до Качканара расстояние не маленькое - целых 111 километров. Также мы узнали, что со стороны города не пройти, так как идут разработки карьера и территория закрыта. Узнали и то, что есть тропа недалеко от деревни Косьи, которая за городом на расстоянии 18 километров. Решили, что в начале декабря наш путь будет лежать именно туда.Вот и настал день отправки, 3 декабря мы ранним утром выехали из Нижнего Тагила до Качканара, погода нам выпала очень даже спокойная, хотя было около 20 градусов мороза. Известно, что Качканар севернее Нижнего Тагила, и там нас ждала погода похолоднее, но нас это не сколько не смущало. Дорога от Нижнего Тагила до Качканара пролетела незаметно - мы ехали в вчетвером на одной машине.



Около 11 часов утра мы начали своё восхождение в неизвестность. Как оказалось, тропа до вершины была проделана буранами жильцов монастыря, для подъема продовольствия и людей. Тропа шла и шла всё время под горку, пологих площадок практически не было. И через полтора часа нашего похода мы решили сделать привал. Как я ранее упоминал, в походе принимали участие не подготовленные люди, а простые парни. И для некоторых из нас это был способ проверить себя. На привал у нас ушло около часа, по традиции, мы развели костёр и приготовили на нем кашу. Подкрепившись, отогревшись и переведя дух, мы продолжили свой путь в горы.