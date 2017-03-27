Как в Нижнем Тагиле избавиться от коррупции?

Митинги закончились. Все разошлись по домам - на свои кухни. Лихач снова поедет пьяным за рулем и заплатит гаишнику 5000 рублей - чтобы отпустил. А однажды семья этого гаишника попадет в смертельное ДТП, где виновником будет нетрезвый водитель. На дереве у дороги под Нижним Тагилом появится еще один крест.
Добросердечная дама, которая хочет легких денег (в этой стране же честно не заработать!), незаконно пропишет к себе в квартиру человек 30 мигрантов. Через месяц в подворотне на нее нападет один такой нелегал: он решил, что в этой стране ему все можно. Полиция, медэкспертиза, слезы.
Деды устроят травлю новобранцев - ради традиции (нас тоже прессовали!) и так, просто - посмеяться. А лет через 20 сына одного из них в подобных разборках неудачно ударят. Груз 200.
В стране плохое образование - проще купить диплом, чем учиться 5 лет (а папа к себе на работу и так устроит). Именно так решит один юноша, которого потом оперирует троечник, по совместительству сын главврача уездной больнички. Медицинская ошибка, инвалидность на всю жизнь.
Мажор с блатными номерами поставит машину прямо на въезде во двор (и чё?). Когда его беременной жене станет плохо, скорая не сможет оперативно добраться до подъезда. Глава семейства вовремя сообразит и уберет машину - повезло, спасут и мать, и малыша.
Очень торопившийся офисный служащий проигнорирует дорожные знаки и проедет по свежему асфальту -ничего же не случится. Дорожный рабочий нарушит технологию и не доложит в асфальт ингредиентов - никто же не заметит. Повар в школе намешает в котлеты больше батона, чем фарша - дети же ничего не поймут. Бармен не дольет 10 грамм алкоголя в коктейль - кто это проверять-то будет. Продавщица на рынке обвесит каждого покупателя грамм на 100 - за милой беседой никто и не посчитает.
Вероятно, какие-то большие дяди и тети на верхних постах воруют. И я абсолютно согласна, что рыба гниет с головы. Но еще я уверена, что мы заслуживаем именно ту власть, которую имеем. Так что, тагильчане, давайте начинать с себя.
P.S. А хождению на митинги я предпочитаю конструктивную деятельность. В борьбе с коррупцией, например, поможет соблюдение законов: не нарушай - и не придется откупаться. И не говорите, что одна мелкая взятка погоды не сделает: с пьяного по тысяче - гаишнику дом в Черной.
Мне очень хотелось обратиться к тем, кто накануне был в числе митинговавших в Нижнем Тагиле. Пожалуйста, направьте свой энтузиазм не на слезные видеобложики, а на что-то реально полезное! Проведайте родственников, поучаствуйте в благотворительной акции, проведите время с ребенком (но не у телевизора или компьютера) и, наконец, начните качественно выполнять свою работу!
Вы только представьте себе мир, в котором все выполняют свою работу добросовестно! Денег вы платите столько же, а ваша управляющая компания по-настоящему вас обслуживает: в подъезде всегда тепло, светло и не пахнет канализацией. Капитальный ремонт вы давно делаете сами, а не дожидаясь федеральной программы - с общедомового счета.
На улицах чисто (дворникам стало невыгодно плохо убирать, а жителей за мусор мимо урны - штрафуют). На тротуарах аккуратная плитка, на дорогах ровный крепкий асфальт - подрядчики тратят деньги не на откаты для обеспечения победы в тендерах, а на качественные материалы и хороших сотрудников. В темное время суток горят фонари - и не по странному расписанию чиновников, а в зависимости от длины светового дня.
В больницах ремонт, вкусное питание и новейшее оборудование - бюджеты уходят на модернизацию, а не на уговаривание начальства разрешить провести закупку. Инженеры занимаются настоящим проектированием, а не бездумно копируют чужие работы. Учителя развивают у детей интерес к миру, а не монотонно бубнят лекции. Сотрудники ГИБДД стремятся обезопасить дороги, а не выполняют план ради премии. Чиновники решают реальные проблемы населения, а не направляют людей по кругам ада в кабинетах. Политики разрабатывают продуманные законопроекты, а не протаскивают нужные их бизнесу инициативы.
Конечно, звучит как утопия. Но в мире есть города и страны, где это реально работает. Что же не так с нашим обществом?