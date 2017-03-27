Как в Нижнем Тагиле избавиться от коррупции?

заплатит гаишнику 5000 рублей - чтобы отпустил.

ще один крест

Очень торопившийся офисный служащий проигнорирует дорожные знаки и проедет по свежему асфальту -ничего же не случится. Дорожный рабочий нарушит технологию и не доложит в асфальт ингредиентов - никто же не заметит. Повар в школе намешает в котлеты больше батона, чем фарша - дети же ничего не поймут. Бармен не дольет 10 грамм алкоголя в коктейль - кто это проверять-то будет. Продавщица на рынке обвесит каждого покупателя грамм на 100 - за милой беседой никто и не посчитает.

абсолютно согласна, что рыба гниет с головы. Но еще я уверена, что мы заслуживаем именно ту власть, которую имеем.

Мне очень хотелось обратиться к тем, кто накануне был в числе митинговавших в Нижнем Тагиле. Пожалуйста, направьте свой энтузиазм не на слезные видеобложики, а на что-то реально полезное! Проведайте родственников, поучаствуйте в благотворительной акции, проведите время с ребенком (но не у телевизора или компьютера) и, наконец, начните качественно выполнять свою работу!

аша управляющая компания по-настоящему вас обслуживает: в подъезде всегда тепло, светло и не пахнет канализацией. Капитальный ремонт вы давно делаете сами, а не дожидаясь федеральной программы - с общедомового счета.



