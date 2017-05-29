Почему в этой стране не будет революции?

Все уже посмотрели видео о том, как в центре Москвы полицейские задерживают 10-летнего ребенка?

Один из видеоблогеров замечательно высказался на эту тему. Он сказал, что в этом видео его удивил не тот факт, что три взрослых слуги правопорядка арестовывают кричащего и плачущего от испуга ребёнка, и даже не тот факт, что вместо работы с настоящими преступниками они борются с мальчишкой. И даже не беспредел, когда полицейский толкает женщину, его мачеху. Нет, и факт попрошайничества тоже неопровержим, да, ребенка нужно было задержать согласно закону.

Но как происходило задержание? Стражи правопорядка не представились, отвечали в грубой форме, применяли грубую силу по отношению к ребенку и женщине. С ними была девушка-полицейский, но и она не пыталась успокоить ребенка. Этого блогера возмутил тот факт, что в городе с населением в 15 миллионов человек на происходящее никто не обращал внимание. Только одна молодая пара пыталась помочь, остальным было глубоко наплевать.





Так вот, он сказал, что это показательный случай, который демонстрирует то, почему никаких революций не будет. Дело в самом народе.





Люди проходят мимо, не обращая внимания на насилие над детьми. Они боятся быть наказанными той же полицией? Или они уверены в том, что полиция всегда права, и если они тащат ребенка и толкают его мачеху, значит так и надо? Вряд ли. А что ими движет? Чувство собственного бессилия, равнодушие, апатия, эгоизм? Тоже вряд ли, нет никакого эгоизма, потому что им наплевать и на самих себя тоже. Такой народ не способен ни на какие бунты.

Как то 10 лет назад я шла с коляской по центру Нижнего Тагила, и ко мне пристал мужчина, на вид только что освободившийся из мест не столь отдаленных. Он пытался зачем-то оттеснить меня в арку. Телефон достать я побоялась, он мог его отнять. Я шла вперёд и обращалась к каждому прохожему с просьбой о помощи, но все проходили мимо. Видимо, они посчитали, что это такой мой друг или просто не хотели тратить время и нервы. Одна компания молодых парней в конце концов откликнулась на мой призыв, задержав злоумышленника. Тогда я смогла позвонить в полицию.





Вспомните другой случай, когда год назад дети утонули в озере во время шторма. Тогда ребёнок звонил в МЧС или скорую, но взрослые ему просто не верили.



Лично я как-то за одно лето отправила в полицию или скорую четверых. Не мне делать заключения, были они больны или пьяны. Они просто валялись у магазина, перед домом, на детской площадке или моем парковочном месте. И это не где-то в богом забытых трущобах. Это в самом центре Нижнего Тагила - на проспекте Мира. И люди проходили мимо женщины, лежащей буквально без трусов у крыльца магазина. А если ее изнасиловали? Да, она грязная и странно одета, но, может быть, её били, может она умирает. Почему всем наплевать?

Нет, я это делала не ради них. Я не наивный подросток, которому жалко бродяг и собак. Я сделала это ради своих детей. В следующий раз, в сотый раз, эта пьяница останется бухать дома, зная, что за лежание на тротуаре в луже собственной мочи или рвоты ее быстро «примут». И дети хотя бы не будут этого видеть.

Еще один случай, когда девочка в апреле 2017 года упала в фонтан в центре города, все проходили мимо. Только мы с моей свекровью её вытащили и отправили с полицейскими домой. Спасибо им, кстати, они были невероятно добры к ребенку, что большая редкость в этой профессии.





А ведь девочка могла подхватить воспаление лёгких. А люди шли мимо. И какая после этого революция? Если кто-то боится революций, не бойтесь: этого не случится. Если кто-то жаждет крови, успокойтесь, этому не бывать. Большинству наплевать на революции и на то, что я здесь пишу, на детей, на город, страну и на самих себя.





Революция не состоится, несмотря на многочисленные призывы и прогнозы. Несмотря на шумные митинги из купленных за 100 рублей студентов и бабушек. Я ни к чему не призываю, у меня вообще нет политических взглядов. Это простая математика. Допустим, валяется пьяным один человек на 1000. Если я отправила куда следует за несколько лет моей жизни в Нижнем Тагиле как минимум десятерых, это значит, что таких как я один человек на десять тысяч? Хорошо, одного пьяницу могли задержать несколько раз, три или пять, остальные разы он отсыпался и шёл домой. Все равно. Небезразличных людей в пять или даже десять раз меньше, чем бессознательных.

Это только пьяниц и бомжей заметно, можно их посчитать на улице. Я молчу о других сомнительных личностях, которые попросту влачат бесполезное существование без целей и задач, без планов, желаний и моральных принципов. Нет, это не классовость. Какие тут классы? Я родилась и выросла в г. Кушве, где двое из моих одноклассников уже убиты, я не росла в роскоши и сама не раз попадала в сомнительные компании в студенчестве. Однако живу не той жизнью, которую могли мне пророчить приверженцы классовых теорий.



Чтобы никто не сделал ложных выводов, сразу оговорюсь, что не обвиняю никого персонально, и не бросаю камни в полицию или скорую, в каждой структуре есть как свои герои, так и равнодушные и жестокие люди.

Как раз таки я верю пока еще в какую-то свою ответственность, поэтому и обращаюсь куда следует каждый раз, когда вижу любые неполадки. А остальные их не видят или притворяются, что не видят или не хотят видеть.

Печально вышло, пессимистично, но ведь нас читают думающие люди. Может, хотя бы одного человека затронут мои слова, и он спасёт десятки и сотни, а значит и себя, и свое будущее. В этом ведь и суть «утечки мозгов»: 1% стоит дороже, чем остальные 99%.

Уважаемый один процент, спасибо вам, что вы есть, не отчаивайтесь, но и не приносите себя в жертву. Ради чего и ради кого? Всем наплевать, друзья. Живите для себя.