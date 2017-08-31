Детям – да! Наркотикам во власти – нет!

Дорогие друзья, жители Нижнего Тагила! Призываем вас поддержать наше обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, направленное против распространения наркотиков!

Эта чума 21 века убивает наших отцов и мужей, детей и внуков, братьев и сестер!



Каждый день наркозависимые люди бродят по Руднику, Тагилстрою, Гальянке, Кирпичному в поисках закладок.



Это в основном молодые люди, поскольку мало кто из наркоманов доживает хотя бы до 40 лет. Они бросают свои семьи ради «крокодила», героина, гашиша, спайса или марихуаны. Или еще хуже – приучают к отраве жен и детей.



Каждый день в стационар 25-й квартал увозят «передозировщиков».



У живых родителей остаются дети-сироты.



Наша организация помогла десяткам людей, мы пристраивали брошенных детей в детдома и приемные семьи. Но мы не в силах остановить этот процесс, если даже власть в лице некоторых депутатов связана с распространением наркотиков. Яркий пример – отец депутата городской Думы Вячеслава Горячкина, который не один, не два, а три (!) раза осужден за торговлю наркотиками. В последний раз – на десять лет! Как его сын может защищать наши права в Думе? Как мы можем идти к депутату со своими бедами, если знаем, что в его семье хранят, перевозят и распространяют наркотики!?



Мы обращаемся к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с призывом: внести законодательную инициативу о запрете избираться народными депутатами людям, имеющим отношение к распространению и употреблению наркотиков.



Призываем вас оставить на этом обращении свою подпись. Избавим Нижний Тагил и тагильчан от страшной заразы, сохраним семьи, сбережем здоровье детей!