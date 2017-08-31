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Новости Нижнего Тагила

Детям – да! Наркотикам во власти – нет!

31 августа 2017, 20:45Добавить новость
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Дорогие друзья, жители Нижнего Тагила! Призываем вас поддержать наше обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, направленное против распространения наркотиков! 

Эта чума 21 века убивает наших отцов и мужей, детей и внуков, братьев и сестер! 


Каждый день наркозависимые люди бродят по Руднику, Тагилстрою, Гальянке, Кирпичному в поисках закладок. 


Это в основном молодые люди, поскольку мало кто из наркоманов доживает хотя бы до 40 лет. Они бросают свои семьи ради «крокодила», героина, гашиша, спайса или марихуаны. Или еще хуже – приучают к отраве жен и детей.


Каждый день в стационар 25-й квартал увозят «передозировщиков». 


У живых родителей остаются дети-сироты. 


Наша организация помогла десяткам людей, мы пристраивали брошенных детей в детдома и приемные семьи. Но мы не в силах остановить этот процесс, если даже власть в лице некоторых депутатов связана с распространением наркотиков. Яркий пример – отец депутата городской Думы Вячеслава Горячкина, который не один, не два, а три (!) раза осужден за торговлю наркотиками. В последний раз – на десять лет! Как его сын может защищать наши права в Думе? Как мы можем идти к депутату со своими бедами, если знаем, что в его семье хранят, перевозят и распространяют наркотики!?


Мы обращаемся к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с призывом: внести законодательную инициативу о запрете избираться народными депутатами людям, имеющим отношение к распространению и употреблению наркотиков.


Призываем вас оставить на этом обращении свою подпись. Избавим Нижний Тагил и тагильчан от страшной заразы, сохраним семьи, сбережем здоровье детей!

© Общественное движение «Нижнетагильский городской родительский комитет»
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