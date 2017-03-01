| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

80 лет исполнилось тагильскому трамваю: в честь праздника на линии вышли 16 новых вагонов

1 марта 2017, 09:35Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,трамвай,транспорт,юбилей,финансирование,ДК Юбилейный
28 февраля в Нижнем Тагиле в ДК «Юбилейный» прошло торжественное мероприятие в честь 80-летия тагильского трамвая. На мероприятии присутствовал Сергей Носов, сотрудники муниципального унитарного предприятия, представители Уралвагонзавода, ОАО «Уралтрансмаш».
 
У тагильского трамвая были нелегкие времена, когда парк устарел и трамвай перестал пользоваться популярностью среди жителей города, однако благодаря программе «Тагильский трамвай» с 2013 года было закуплено немало новых вагонов, парк полностью обновился и трамвай снова набирает популярность среди тагильчан.
 
Сегодня мы имеем четкие перспективы развития тагильского трамвая. Первоочередными задачами являются повышение заработной платы, обучение и укрепление кадрового состава, -- сказал на мероприятии глава города.

В честь юбилея на маршруты вышли еще 16 новых вагонов, сообщили в Администрации города.
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Расписание движения трамваев
Две новые трамвайные линии появятся на ГГМ и Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО) 9 февраля, 12:50 29
Густой дым пошёл из трамвая в Нижнем Тагиле: на место происшествия прибыли пожарные (ФОТО) 1 декабря 2016, 10:10
Ленинскому району Нижнего Тагила исполняется 80 лет: жителей района поздравили на праздничном мероприятии в «Юбилейном» (ФОТО) 9 сентября 2016, 19:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 31
Подписаться на новости