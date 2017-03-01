80 лет исполнилось тагильскому трамваю: в честь праздника на линии вышли 16 новых вагонов

28 февраля в Нижнем Тагиле в ДК «Юбилейный» прошло торжественное мероприятие в честь 80-летия тагильского трамвая. На мероприятии присутствовал Сергей Носов, сотрудники муниципального унитарного предприятия, представители Уралвагонзавода, ОАО «Уралтрансмаш».
У тагильского трамвая были нелегкие времена, когда парк устарел и трамвай перестал пользоваться популярностью среди жителей города, однако благодаря программе «Тагильский трамвай» с 2013 года было закуплено немало новых вагонов, парк полностью обновился и трамвай снова набирает популярность среди тагильчан.
Сегодня мы имеем четкие перспективы развития тагильского трамвая. Первоочередными задачами являются повышение заработной платы, обучение и укрепление кадрового состава, -- сказал на мероприятии глава города.
В честь юбилея на маршруты вышли еще 16 новых вагонов, сообщили в Администрации города.