80 лет исполнилось тагильскому трамваю: в честь праздника на линии вышли 16 новых вагонов

На мероприятии присутствовал Сергей Носов , сотрудники муниципального унитарного предприятия, представители Уралвагонзавода, ОАО «Уралтрансмаш».

У тагильского трамвая были нелегкие времена, когда парк устарел и трамвай перестал пользоваться популярностью среди жителей города, однако благодаря программе «Тагильский трамвай» с 2013 года было закуплено немало новых вагонов, парк полностью обновился и трамвай снова набирает популярность среди тагильчан.

Сегодня мы имеем четкие перспективы развития тагильского трамвая. Первоочередными задачами являются повышение заработной платы, обучение и укрепление кадрового состава, -- сказал на мероприятии глава города .

В честь юбилея на маршруты вышли еще 16 новых вагонов, сообщили в Администрации города.