Детский автогородок и 10 светофоров планируют установить в Нижнем Тагиле в 2017 году

Первый вопрос касался перевозки детей до оздоровительных лагерей, передает пресс-служба администрации. Напомним, в нынешнем году родители осуществляют доставку ребят до детских лагерей на личном транспорте. Во избежание неудобства из-за скопления автомобилей был составлен график заездов. Также сообщается, что был зарезервирован весь транспорт на летний период для перевозки детей во время выездных экскурсий.



Кроме того, представители управления образования и городского хозяйства сообщили о проводимых мероприятиях во избежание травматизма на дорогах. Это и операция «Внимание, дети!», и профилактические работы с детьми и родителями.



Как стало известно, по мнению представителей администрации и ГИБДД, для полноценного обеспечения детской безопасности на дорогах рассматривается открытие детского дорожного автогородка и установка светофоров Т-7 на 10-ти пешеходных переходах.