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Автомобильный Нижний Тагил

12 нарушений ПДД выявлено в ходе рейдов ГИБДД в Нижнем Тагиле с 28 по 30 июля

1 августа 2017, 08:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в период с 28 по 30 июля сотрудники ГИБДД проводили рейды, направленные на выявление водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также внимание дорожной полиции было направлено на граждан, управляющих транспортным средством без водительского удостоверения. В результате рейдов сотрудники ГИБДД зафиксировали 12 нарушений ПДД тагильскими водителями.

6 тагильчан управляли транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, 4 гражданина управляли автомобилем, не имея при себе водительского удостоверения. Два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования.


По всем выявленным нарушениям ПДД составлены административные протоколы, передаёт отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

 
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