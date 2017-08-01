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Автомобильный Нижний Тагил

Демонтаж бордюрного камня на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле закончится до 10 августа (ФОТО)

1 августа 2017, 18:28Добавить новость
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В Нижнем Тагиле начался первый этап ремонта проспекта Ленина. Демонтаж бордюрного камня завершится до 10 августа.

В ночь с 31 июля на центральной улице Нижнего Тагила начался демонтаж бордюрного камня. Протяженность демонтажа бордюров составит 2312 метров. Также на проспекте Ленина будут заменены плиты трамвайного межпутья и асфальтовое полотно.

 
Ремонтные работы на центральном проспекте Нижнего Тагила будут проводиться с 22 часов вечера до 5 часов утра. На время ремонта улицы Ленина трамваи, проходящие по данному маршруту, перестанут ходить на час раньше. 

Я считаю, что в ремонте главной дороги Нижнего Тагила заинтересован каждый житель. Это наша история, это лицо города. Для тагильчан - это любимое прогулочное место, где сосредоточены важные социальные объекты, любимые места для отдыха - фонтаны, скверы, уютные лавочки. Поэтому необходимо отнестись с пониманием к временным неудобствам, -- поделился с редакцией TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.
город,дорога,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,транспорт,трамвай,демонтаж,бордюры,проспект Ленина,дорожное движение,движение трамваевгород,дорога,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,транспорт,трамвай,демонтаж,бордюры,проспект Ленина,дорожное движение,движение трамваев
Фото: ОД «Тагил без ям», 1 августа, 2017 г.
 
Все ремонтные работы на проспекте Ленина будут проводиться без ограничения транспортного движения. Несмотря на то, что время движения трамваев сократится на час, автобусы будут работать до 22 часов вечера.
 
Для обеспечения транспортной доступности в центральной части города руководителям предприятий-перевозчиков предложено увеличить количество автобусов на соответствующих маршрутах с 22:00 до 23:00, -- сообщили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.
 
 
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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