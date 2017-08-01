Демонтаж бордюрного камня на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле закончится до 10 августа (ФОТО)

В Нижнем Тагиле начался первый этап ремонта проспекта Ленина. Демонтаж бордюрного камня завершится до 10 августа.

В ночь с 31 июля на центральной улице Нижнего Тагила начался демонтаж бордюрного камня. Протяженность демонтажа бордюров составит 2312 метров. Также на проспекте Ленина будут заменены плиты трамвайного межпутья и асфальтовое полотно.

Ремонтные работы на центральном проспекте Нижнего Тагила будут проводиться с 22 часов вечера до 5 часов утра. На время ремонта улицы Ленина трамваи, проходящие по данному маршруту, перестанут ходить на час раньше.





Я считаю, что в ремонте главной дороги Нижнего Тагила заинтересован каждый житель. Это наша история, это лицо города. Для тагильчан - это любимое прогулочное место, где сосредоточены важные социальные объекты, любимые места для отдыха - фонтаны, скверы, уютные лавочки. Поэтому необходимо отнестись с пониманием к временным неудобствам, -- поделился с редакцией TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.



Фото: ОД «Тагил без ям», 1 августа, 2017 г.



Все ремонтные работы на проспекте Ленина будут проводиться без ограничения транспортного движения. Несмотря на то, что время движения трамваев сократится на час, автобусы будут работать до 22 часов вечера.