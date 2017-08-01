| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Школьники Нижнего Тагила к 1 сентября смогут переходить ремонтируемые участки улиц Победы и Космонавтов по безопасным мосткам (ФОТО)

1 августа 2017, 18:25Добавить новость
Нижний Тагил,ремонт дорог,безопасность,дети,пешеходы,Космонавтов,Победы,Чапурин,тагил без ям,Носов
Вопросы безопасности пешеходов на ремонтируемых улицах Победы и Космонавтов обсуждались накануне на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Нижнего Тагила.

На повестке дня была подготовка к предстоящему учебному году и организация безопасности на дорогах для маленьких пешеходов - школьников: установка необходимых знаков, обустройство лежачих полицейских и прочее.

Во время обсуждения активисты ОД «Тагил без ям» напомнили о том, что осенью дети пойдут в школы через ремонтируемые улицы.

 

Я задал вопрос, который поставил чиновников в тупик. Закончить ремонт улиц Победы и Космонавтов до 1 сентября не успеют - это точно. Как детям 1 сентября переходить через эти ремонтируемые улицы? Ведь там нет мостков для перехода! -- напомнил председатель общественного движения - Никита Чапурин.

 

Нижний Тагил,ремонт дорог,безопасность,дети,пешеходы,Космонавтов,Победы,Чапурин,тагил без ям,НосовНижний Тагил,ремонт дорог,безопасность,дети,пешеходы,Космонавтов,Победы,Чапурин,тагил без ям,Носов

Фото: ул. Победы, 31 июля, 2017 г. 


Сергей Носов выслушал общественника и предоставил ответственным лицам неделю на то, чтобы закончить работу по созданию безопасных переходов через улицы Космонавтов и Победы для всех пешеходов.

 

Фотоотчет «Ремонт ул. Космонавтов, 2017»

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Излишнее перекрытие дорог и нет мостика для слепых: общественники Нижнего Тагила выявили недочеты при реконструкции улиц Космонавтов и Победы (ФОТО)
29 июня, 19:05
5 4
2
Общественники обратились к главе Нижнего Тагила с просьбой об изменении условий проведения ремонта дорог
8 мая, 17:20
7 1
3
Ремонт улицы Космонавтов в Нижнем Тагиле находится на ежедневном контроле Сергея Носова (ФОТО)
сегодня, 13:15
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 178
Подписаться на новости