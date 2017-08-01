Школьники Нижнего Тагила к 1 сентября смогут переходить ремонтируемые участки улиц Победы и Космонавтов по безопасным мосткам (ФОТО)

Вопросы безопасности пешеходов на ремонтируемых улицах Победы и Космонавтов обсуждались накануне на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Нижнего Тагила.

На повестке дня была подготовка к предстоящему учебному году и организация безопасности на дорогах для маленьких пешеходов - школьников: установка необходимых знаков, обустройство лежачих полицейских и прочее.



Во время обсуждения активисты ОД «Тагил без ям» напомнили о том, что осенью дети пойдут в школы через ремонтируемые улицы.

Я задал вопрос, который поставил чиновников в тупик. Закончить ремонт улиц Победы и Космонавтов до 1 сентября не успеют - это точно. Как детям 1 сентября переходить через эти ремонтируемые улицы? Ведь там нет мостков для перехода! -- напомнил председатель общественного движения - Никита Чапурин.

Фото: ул. Победы, 31 июля, 2017 г.



Сергей Носов выслушал общественника и предоставил ответственным лицам неделю на то, чтобы закончить работу по созданию безопасных переходов через улицы Космонавтов и Победы для всех пешеходов.