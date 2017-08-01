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Автомобильный Нижний Тагил

Сотрудники ГИБДД забрали подаренную Путиным машину у олимпийского чемпиона в Екатеринбурге (ВИДЕО)

1 августа 2017, 19:05Добавить новость
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Победитель олимпиады по боксу Егор Мехонцев попал в неприятный инцидент: сотрудники ГИБДД забрали подаренную ему президентом машину, сославшись на то, что он пьян. Разразился скандал.

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев накануне прилетел из Москвы после боя с венесуэльцем. Приземлившись в аэропорту Екатеринбурга, боксер планировал добраться до дома на своей новой машине – Audi A8, подаренной ему президентом за победу в лондонской олимпиаде. Но спокойной дороги не получилось – при подъезде к дому боксера остановили сотрудники ГИБДД, которым показалось, что водитель пьян.

 

Скорее всего, полицейские просто не узнали олимпийского чемпиона, и приняли его специфическую манеру разговора за состояние алкогольного опьянения. Ему предложили выйти из машины и пройти освидетельствование. При этом между сотрудниками ГИБДД и боксером возникла словесная перепалка. Сам Егор пока отказывается комментировать произошедшее.

 

Сначала разговаривали на повышенных тонах, потом конфликт чуть не перешел в драку. Один из сотрудников заявил Егору, что если он не прекратит перепалку, тот ему «вмажет». Егор ответил – попробуй, прямо в воздухе переобуешься, -- рассказал друг Егора, который стал очевидцем скандала.

 

Как рассказывает URA.RU, гаишники даже не позволили олимпийскому чемпиону припарковать автомобиль. Машину просто забрали на штрафстоянку. Уральский боксер незамедлительно прошел освидетельствование, которое показало, что он был абсолютно трезв. Водителю позволили забрать автомобиль, но за эвакуатор и штрафстоянку пришлось заплатить около 2000 рублей.


По инциденту была проведена служебная проверка. Действия сотрудников признаны неправомерными, они привлечены к дисциплинарной ответственности.

Видео: Ura.ru
© TagilCity.ru
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