Временная разметка появилась на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле: за что водители могут лишиться прав? (ФОТО)

Сегодня, 1 августа, вдоль проспекта Ленина в Нижнем Тагиле появилась оранжевая разделяющая полоса между трамвайными линиями и автодорогой. Какие ограничения ПДД вступили в силу с новой разметкой?

На проспекте Ленина нанесена временная разметка в связи с проведением ремонтных работ, -- рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.

Для того, чтоб демонтировать полотно в спокойном режиме, дорожные службы нанесли временную оранжевую разметку, которая запрещает пересечение в любом виде.