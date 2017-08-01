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Автомобильный Нижний Тагил

Временная разметка появилась на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле: за что водители могут лишиться прав? (ФОТО)

1 августа 2017, 18:25Добавить новость
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Сегодня, 1 августа, вдоль проспекта Ленина в Нижнем Тагиле появилась оранжевая разделяющая полоса между трамвайными линиями и автодорогой. Какие ограничения ПДД вступили в силу с новой разметкой?

На проспекте Ленина нанесена временная разметка в связи с проведением ремонтных работ, -- рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.

 

Для того, чтоб демонтировать полотно в спокойном режиме, дорожные службы нанесли временную оранжевую разметку, которая запрещает пересечение в любом виде.

 

С 12 июля вступили в силу изменения, которые запрещают пересечение такой разметки в любом виде. Ранее были послабления в ПДД, однако сейчас это уже считается за выезд на полосу встречного движения. До 12 июля за данное нарушение можно было отделаться штрафом, сейчас же пересечение сплошной разметки повлечёт за собой административный материал вплоть до лишения специального права управления транспортным средством, -- пояснил начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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