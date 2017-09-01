Два вечерних автобуса с Рудника на Тагилстрой запущены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле были запущены два вечерних автобуса с Рудника на Тагилстрой и обратно.

До этого жители районов города часто жаловались, что не могут уехать в позднее время. С 31 августа у тагильчан появилась такая возможность.

Мы постарались захватить и сады. Чтобы жители могли спокойно добираться до дома. Более того, мы перестроили расписание трамваев так, чтобы по прибытию данных автобусов в столь позднее время, тагильчане могли сразу же сесть в трамвай. -- прокомментировал запуск вечерних автобусов Игорь Темнов, советник мэра города Нижний Тагил по развитию дорожно-транспортной сети.

Жители районов выразили благодарность водителям вечерних автобусов.



Автобус будет отправляться с конечной трамвайной остановки на Тагилстрое, затем едет через конечную остановку 11 маршрута на Руднике (сады) и затем обратно до Тагилстроевского района.

Расписание маршрута:

Тагилстрой - 18:40, 19:00, 19:55, 20:25, 21:10, 21:40, 22:30

Рудник - 19:15, 19:45, 20:30, 21:00, 21:45, 22:15, 23:10

Последние два автобуса с Рудника движутся через Тагилстрой в парк.



Напомним, что с 1 сентября будет улучшено движение трамваев на Тагилстрое.