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Автомобильный Нижний Тагил

Два вечерних автобуса с Рудника на Тагилстрой запущены в Нижнем Тагиле

1 сентября 2017, 14:05Добавить новость
Нижний Тагил,автобус,маршрут,Тагилстроевский район,Рудник,вечер,транспорт,дорога

В Нижнем Тагиле были запущены два вечерних автобуса с Рудника на Тагилстрой и обратно.

До этого жители районов города часто жаловались, что не могут уехать в позднее время. С 31 августа у тагильчан появилась такая возможность.

 

Мы постарались захватить и сады. Чтобы жители могли спокойно добираться до дома. Более того, мы перестроили расписание трамваев так, чтобы по прибытию данных автобусов в столь позднее время, тагильчане могли сразу же сесть в трамвай. -- прокомментировал запуск вечерних автобусов Игорь Темнов, советник мэра города Нижний Тагил по развитию дорожно-транспортной сети.

 

Жители районов выразили благодарность водителям вечерних автобусов.

Автобус будет отправляться с конечной трамвайной остановки на Тагилстрое, затем едет через конечную остановку 11 маршрута на Руднике (сады) и затем обратно до Тагилстроевского района.

 

Расписание маршрута:
Тагилстрой -  18:40, 19:00, 19:55, 20:25, 21:10, 21:40, 22:30

Рудник - 19:15, 19:45, 20:30, 21:00, 21:45, 22:15, 23:10

Последние два автобуса с Рудника движутся через Тагилстрой в парк.
 
Напомним, что с 1 сентября будет улучшено движение трамваев на Тагилстрое.

 

 
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