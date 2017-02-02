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Автомобильный Нижний Тагил

910 миллионов рублей получила Свердловская область на строительство дорог

2 февраля 2017, 16:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,дорога,Екатеринбург,Путин,Россия,Свердловская область,строительство,экономика,ЕКАД,куйвашев
Свердловская область, согласно Постановлению правительства РФ, получит 910 миллионов рублей на «развитие транспортной системы».

В областном министерстве транспорта и связи уже решили, что 450 миллионов пойдет на строительство автодороги «Карпинск-Кытлым», а 460 миллионов – на строительство полукольца ЕКАД.

Отметим, что средства поступили в областной бюджет после того, как Владимир Путин пообщался с губернатором Евгением Куйвашевым. Глава государства тогда дал поручение на выделение средств на строительство второго и третьего пусковых колец Екатеринбургской автодороги.

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