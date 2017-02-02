Житель Нижнего Тагила в вечернее время въехал в открытый люк на улице Фрунзе (ФОТО)

Тагильчанин в вечернее время въехал в открытый люк. Здесь проводились ремонтные работы, однако отверстие ограждено не было. Вечером 29 января проводились работы сотрудниками «Водоканала». Ремонт происходил во дворе дома №44 по улице Фрунзе. Было открыто несколько канализационных люков, но ни один из них не был ограждён, сообщает местный житель.
Машина Водоканала частично перегородила дорогу и стояла с распахнутой дверцей. Объезжая её и учитывая припаркованный рядом автомобиль, я заехал в открытый люк, который выпадал из зоны обзора. Люк не был огорожен, а также отсутствовали люди, которые могли бы сигнализировать об опасности. На мои замечания, почему люк не огорожен, был получен ответ: «А что, не видно, что ли?». На вопрос: «Кто старший?», сказали звонить в Водоканал, -- рассказал редакции TagilCity.ru мужчина.
В ООО «Водоканал» посоветовали владельцу лично обращаться в организацию для рассмотрения подобных заявлений.
Не побывав на месте событий, сложно разобраться кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Если бы колодцы были ограждены, как того требовал автолюбитель, то въезд во двор вероятней всего был бы заблокирован, а жители бы не смогли проехать к своим домам. Однако неперекрытое движение тоже создало проблемы автомобилисту. Здесь невозможно однозначно принять позицию одной из сторон, -- пояснил Никита Чапурин.