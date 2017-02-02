| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Житель Нижнего Тагила в вечернее время въехал в открытый люк на улице Фрунзе (ФОТО)

2 февраля 2017, 16:20Добавить новость
авто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,ремонт,транспорт,люк,Водоканал,люки
Тагильчанин в вечернее время въехал в открытый люк. Здесь проводились ремонтные работы, однако отверстие ограждено не было. Вечером 29 января проводились работы сотрудниками «Водоканала». Ремонт происходил во дворе дома №44 по улице Фрунзе. Было открыто несколько канализационных люков, но ни один из них не был ограждён, сообщает местный житель.

Машина Водоканала частично перегородила дорогу и стояла с распахнутой дверцей. Объезжая её и учитывая припаркованный рядом автомобиль, я заехал в открытый люк, который выпадал из зоны обзора. Люк не был огорожен, а также отсутствовали люди, которые могли бы сигнализировать об опасности. На мои замечания, почему люк не огорожен, был получен ответ: «А что, не видно, что ли?». На вопрос: «Кто старший?», сказали звонить в Водоканал, -- рассказал редакции TagilCity.ru мужчина.

авто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,ремонт,транспорт,люк,Водоканал,люки

В ООО «Водоканал» посоветовали владельцу лично обращаться в организацию для рассмотрения подобных заявлений.

 

Не побывав на месте событий, сложно разобраться кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Если бы колодцы были ограждены, как того требовал автолюбитель, то въезд во двор вероятней всего был бы заблокирован, а жители бы не смогли проехать к своим домам. Однако неперекрытое движение тоже создало проблемы автомобилисту. Здесь невозможно однозначно принять позицию одной из сторон, -- пояснил Никита Чапурин.

 

авто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,ремонт,транспорт,люк,Водоканал,люкиавто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,ремонт,транспорт,люк,Водоканал,люкиавто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,ремонт,транспорт,люк,Водоканал,люки

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , ,
Chevrolet Lanos и LADA Granta столкнулись утром в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе (ФОТО) вчера, 10:50
Сын пострадавшей 59-летней женщины-пешехода ищет свидетелей ДТП на Дзержинском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО) 20 января, 16:50
Массовое ДТП с участием 6 иномарок произошло на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге (ФОТО) 17 января, 16:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1290
Подписаться на новости