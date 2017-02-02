Житель Нижнего Тагила в вечернее время въехал в открытый люк на улице Фрунзе (ФОТО)

В ООО «Водоканал» посоветовали владельцу лично обращаться в организацию для рассмотрения подобных заявлений.

Не побывав на месте событий, сложно разобраться кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Если бы колодцы были ограждены, как того требовал автолюбитель, то въезд во двор вероятней всего был бы заблокирован, а жители бы не смогли проехать к своим домам. Однако неперекрытое движение тоже создало проблемы автомобилисту. Здесь невозможно однозначно принять позицию одной из сторон, -- пояснил Никита Чапурин.