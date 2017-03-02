Дорожники рассказали о планах по ремонту федеральных трасс на Среднем Урале

Так, на трассе Пермь-Екатеринбург ремонт будет происходить на участке 169-187 км. Там же будет установлено освещение на автобусных остановках. Кроме того, начнутся работы по проектированию на участке 187-232 км.



На трассе Екатеринбург-Челябинск ремонт запланирован на 138-143 км. Ряд других проблемных участков будут ремонтировать уже в следующие годы.



На трассе Екатеринбург-Тюмень будет заменено дорожное полотно на выезде из столицы Урала. Сейчас там водители страдают из-за глубокой колеи.



Добавим, что бюджет «Уралуправтодор» составляет 16,5 млрд рублей на 2017 год, передает издание «Новый день».