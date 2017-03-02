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Автомобильный Нижний Тагил

Дорожники рассказали о планах по ремонту федеральных трасс на Среднем Урале

2 марта 2017, 08:00Добавить новость
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Стал известен список трасс, которые будут отремонтированы в 2017 году. Об этом рассказал Алексей Борисов, начальник ФКУ «Уралуправтодор».

Так, на трассе Пермь-Екатеринбург ремонт будет происходить на участке 169-187 км. Там же будет установлено освещение на автобусных остановках. Кроме того, начнутся работы по проектированию на участке 187-232 км.

На трассе Екатеринбург-Челябинск ремонт запланирован на 138-143 км. Ряд других проблемных участков будут ремонтировать уже в следующие годы.

На трассе Екатеринбург-Тюмень будет заменено дорожное полотно на выезде из столицы Урала. Сейчас там водители страдают из-за глубокой колеи.

Добавим, что бюджет «Уралуправтодор» составляет 16,5 млрд рублей на 2017 год, передает издание «Новый день».

© TagilCity.ru
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