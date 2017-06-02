Дефекты полотна и нарушение его геометрии найдены общественниками Нижнего Тагила при проверке ремонта дороги на ул. Перова (ФОТО)

По мнению общественников, на ремонтируемой дороге нарушена геометрия дорожного полотна, не прокатан продольный шов, присутствуют локальные дефекты дорожного полотна.

Ширина укладываемой полосы от оси дороги должна быть одинакова. Также на дороге визуально определяется отсутствие сплавления шва двух полос, -- объяснил журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» - Никита Чапурин.

Фото: ОД «Тагил без ям». Продольный шов дороги на ул. Перова, 1 июня, 2017 г.

Геометрия дорожного полотна. По мнению общественников, на протяжении 50-70 метров от ул. Балакинской, ширина левой полосы дороги имеет резкие сужения.



Не согласен с подобной точкой зрения представитель «Тагилдорстроя» - подрядной организации, осуществляющей работы на участке. По мнению начальника участка – Виктора Копанова – геометрию нельзя считать нарушенной при работе, так как текущие работы не подразумевают изменения основания дороги.

В основании ремонтируемого участка заложена брусчатка и бетон, в связи с чем, на поперечный уклон мы не можем влиять, поскольку сметой заложена срезка поверхностного слоя методом холодного фрезерования на глубину 5 см (брусчатка и бетон не фрезеруются). Длина ремонтируемого участка тоже неизменна, строго установлена сметной документацией, -- прокомментировал претензии Виктор Копанов.



Точку в этом споре общественности и подрядчиков должно будет поставить управление городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила. А пока общественники из ОД «Тагил без ям» попросили остановить работы до устранения замечаний. О разрешении ситуации портал TagilCity.ru расскажет позднее.

Фото: ОД «Тагил без ям», 1 июня, 2017 г.