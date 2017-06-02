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Автомобильный Нижний Тагил

Летнее расписание трамваев с улучшенными маршрутами начнёт действовать в Нижнем Тагиле с 3 июня (ФОТО)

2 июня 2017, 17:00Добавить новость
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С субботы, 3 июня, начинает действовать летнее расписание движения трамваев в Нижнем Тагиле. В новом расписании будет введён ряд улучшений.

Одним из таких улучшений станет дополнительный вагон на маршруте №6 УВЗ – Северный посёлок».

 

С помощью ещё одного вагона, который будет курсировать весь день в дополнение к уже работающему, удастся уменьшить интервалы движения на маршруте как в будни, так и в выходные. Улучшение работы «шестёрки» произведено по указанию Администрации города, -- рассказали редакции TagilCity.ru в общественной организации «Тагильчане за трамвай».

 

Ещё одним нововведением стала замена части рейсов маршрута № 4 «ВМЗ – Красный Камень – Тагилстрой» на рейсы по маршруту № 9 «ВМЗ – пр. Ленина – Тагилстрой». Эта перестановка имеет технические причины.

 

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Точные изменения в движении трамваев, связанные с перекрытиями дорог на Вые и Красном Камне станут известны позднее. Соответствующие корректировки будут внесены в летнее расписание. Это коснется только маршрутов под номерами 3, 4 и 8. Информация о перераспределении высвободившихся вагонов станет известна позднее.

 

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Трамвайное движение будет перекрыто по ряду причин: монтаж ливневой канализации, изменение высоты трамвайных путей, серьёзный ремонт моста через реку Тагил, -- пояснили в общественной организации «Тагильчане за трамвай».

 

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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