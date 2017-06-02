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Автомобильный Нижний Тагил

Неработающий светофор у «Мегамарта» на Вые в Нижнем Тагиле создаёт опасность для пешеходов (ФОТО)

2 июня 2017, 11:40Добавить новость
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Уже 2 суток не работает светофор у магазина «Мегамарт» на Вые в Нижнем Тагиле. Это создаёт опасность для пешеходов.

По ПДД пешеходы имеют права переходить дорогу и авто должны им уступать. Но без светофора это очень опасно. Там спуск и все проезжают на больших скоростях, -- сообщил редакции TagilCity.ru автолюбитель Дмитрий.

 

На фото видно, что автомобилисты не стремятся пропускать пытающихся перейти дорогу пешеходов.

 

 

 

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Бабушка думала, что светофор работает. Ждала пока загорится зелёный, но пока кто-то не стал переходить дорогу с другой стороны её так никто и не пропустил, -- рассказала тагильчанка с остановки.

 

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Этот участок дороги граничит со склоном, поэтому скорость машин достаточно высокая, что создаёт дополнительную опасность для пешеходов.

 

Туда выехали и уже работают наши специалисты. Они выяснят в чём причина отключения, -- пояснили МУП «Сигнал-3».

 

До восстановления работы светофора участникам движения рекомендуется быть внимательней на данном участке дороги.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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