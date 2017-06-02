Неработающий светофор у «Мегамарта» на Вые в Нижнем Тагиле создаёт опасность для пешеходов (ФОТО)

Уже 2 суток не работает светофор у магазина «Мегамарт» на Вые в Нижнем Тагиле. Это создаёт опасность для пешеходов.

По ПДД пешеходы имеют права переходить дорогу и авто должны им уступать. Но без светофора это очень опасно. Там спуск и все проезжают на больших скоростях, -- сообщил редакции TagilCity.ru автолюбитель Дмитрий.

На фото видно, что автомобилисты не стремятся пропускать пытающихся перейти дорогу пешеходов.

Бабушка думала, что светофор работает. Ждала пока загорится зелёный, но пока кто-то не стал переходить дорогу с другой стороны её так никто и не пропустил, -- рассказала тагильчанка с остановки.

Этот участок дороги граничит со склоном, поэтому скорость машин достаточно высокая, что создаёт дополнительную опасность для пешеходов.

Туда выехали и уже работают наши специалисты. Они выяснят в чём причина отключения, -- пояснили МУП «Сигнал-3».

До восстановления работы светофора участникам движения рекомендуется быть внимательней на данном участке дороги.