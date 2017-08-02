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Автомобильный Нижний Тагил

700 метров трамвайных путей и 4 новых вагона: завершился ремонт по улице Металлургов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 августа 2017, 17:00Добавить новость
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Жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле жаловались на отсутствие в их районе новых, улучшенных трамваев. 29 июля на улице Металлургов завершился ремонт трамвайных путей. После ремонта удалось запустить 4 новых состава.

29 июля в Нижнем Тагиле закончился ремонт трамвайных путей по улице Металлургов. После ремонта жители Тагилстроя начали ездить на новых улучшенных трамваях.

По нашему району почему-то ходили только старые вагоны, изношенные. В центре города их давно заменили на новые, -- рассказал редакции TagilCity.ru житель Тагилстроевского района.

 

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К сожалению, жители Тагилстроя были обделены новыми вагонами. Такая ситуация сложилась не потому, что мы не хотели пускать новые составы по этим улицам. Прокатка новых трамваев была технически невозможна. В отличие от старых вагонов, на новых другой токоприемник. Его высота не позволяла пройти под железнодорожным мостом. После ремонта системы прохождения электротранспорта, нам удалось запустить новые вагоны, -- рассказал журналисту TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

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Всего на данном участке отремонтировано 700 метров трамвайных путей. В ходе ремонта были также заменены шпальная решетка и рельсы.

Я считаю, что на одном из самых опасных трамвайных путей по улице Металлургов нам удалось изменить ситуацию в корне. Новые колеса по отремонтированным рельсам пробегут еще быстрее. Поездка жителей Тагилстроя на трамвае станет еще комфортней. Упростить передвижение тагильчан на данном виде транспорта - наша основная задача. Поэтому сейчас рассматриваются все проблемные участки трамвайных путей в Нижнем Тагиле, -- отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

 

 

 

 
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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