700 метров трамвайных путей и 4 новых вагона: завершился ремонт по улице Металлургов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 июля в Нижнем Тагиле закончился ремонт трамвайных путей по улице Металлургов. После ремонта жители Тагилстроя начали ездить на новых улучшенных трамваях.





По нашему району почему-то ходили только старые вагоны, изношенные. В центре города их давно заменили на новые, -- рассказал редакции TagilCity.ru житель Тагилстроевского района.

К сожалению, жители Тагилстроя были обделены новыми вагонами. Такая ситуация сложилась не потому, что мы не хотели пускать новые составы по этим улицам. Прокатка новых трамваев была технически невозможна. В отличие от старых вагонов, на новых другой токоприемник. Его высота не позволяла пройти под железнодорожным мостом. После ремонта системы прохождения электротранспорта, нам удалось запустить новые вагоны, -- рассказал журналисту TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Всего на данном участке отремонтировано 700 метров трамвайных путей. В ходе ремонта были также заменены шпальная решетка и рельсы.



