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Автомобильный Нижний Тагил

Таинственные светофоры появились на Южном въезде в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 августа 2017, 18:30Добавить новость
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На светофорах на Южном въезде в Нижний Тагил появятся дополнительные секции. Это светофоры, регулирующие поток автотранспорта при движении на перекрестке улиц Красногвардейская, Садоводов, Фестивальная и Свердловское шоссе.

Пока неизвестно, как именно будет регулироваться движение по этому светофору. Новая секция завешена пленкой и пока не работает. Но, судя по направлениям движения, это будет секция с указателем поворота налево.

 

Скорее всего, это будут дополнительные секции со стрелкой «налево». С Садоводов на Свердловское шоссе и с Красногвардейской на Фестивальную. Дополнительная секция там делается, чтобы левому ряду не ждать, когда проедут им навстречу, -- высказал свое предположение водитель Павел.

 

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Давно надо было поставить, очень разгрузит потоки. Еще бы полосу движения дополнительную сделать для потока на Вагонку. Давно об этом говорилось. У нас пока ДТП с трупом на каком-нибудь участке не произойдет, никто ничего не делает, -- высказался автолюбитель Михаил.

  

В «МУП Сигнал-3» отказались дать комментарий о модернизации этого перекрестка в Нижнем Тагиле.

 

Когда заработают светофоры и как они будут регулировать потоки дорожного движения – пока остается тайной.

 

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Ожидаемая схема движения транспорта.

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Сергей Иваницкий 02.08.2017 19:32:10 #
что в них таинственного?
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