Таинственные светофоры появились на Южном въезде в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На светофорах на Южном въезде в Нижний Тагил появятся дополнительные секции. Это светофоры, регулирующие поток автотранспорта при движении на перекрестке улиц Красногвардейская, Садоводов, Фестивальная и Свердловское шоссе.

Пока неизвестно, как именно будет регулироваться движение по этому светофору. Новая секция завешена пленкой и пока не работает. Но, судя по направлениям движения, это будет секция с указателем поворота налево.

Скорее всего, это будут дополнительные секции со стрелкой «налево». С Садоводов на Свердловское шоссе и с Красногвардейской на Фестивальную. Дополнительная секция там делается, чтобы левому ряду не ждать, когда проедут им навстречу, -- высказал свое предположение водитель Павел.

Давно надо было поставить, очень разгрузит потоки. Еще бы полосу движения дополнительную сделать для потока на Вагонку. Давно об этом говорилось. У нас пока ДТП с трупом на каком-нибудь участке не произойдет, никто ничего не делает, -- высказался автолюбитель Михаил.

В «МУП Сигнал-3» отказались дать комментарий о модернизации этого перекрестка в Нижнем Тагиле.

Когда заработают светофоры и как они будут регулировать потоки дорожного движения – пока остается тайной.

Ожидаемая схема движения транспорта.