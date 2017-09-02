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Автомобильный Нижний Тагил

Новый участок ЕКАД протестирован велосипедистами (ВИДЕО)

2 сентября 2017, 14:25Добавить новость
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Завершено строительство очередного участка кольцевой автодороги в Екатеринбурге. В день торжественного открытия по нему проехала колонна велосипедистов.

На еще недостроенной ЕКАД был открыт новый участок дороги. Первыми его протестировали велосипедисты. В велопробеге поучаствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта России Максим Соколов, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом.

 

Колонна велосипедистов преодолела дистанцию в 11 км. от поселка Мирный до дороги Екатеринбург – Полевской. В конце пути была торжественно перерезана красная лента, символизирующая открытие нового участка.

 

Напомним, на строительство кольцевой автодороги в Екатеринбурге правительством было выделено 8,5 млрд рублей. Сейчас ведется строительство последнего пускового участка ЕКАД, пишет Екатеринбург.TV.

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Фото: «Екатеринбург.TV»

 

 
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