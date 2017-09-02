Новый участок ЕКАД протестирован велосипедистами (ВИДЕО)

На еще недостроенной ЕКАД был открыт новый участок дороги. Первыми его протестировали велосипедисты. В велопробеге поучаствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта России Максим Соколов, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом.

Колонна велосипедистов преодолела дистанцию в 11 км. от поселка Мирный до дороги Екатеринбург – Полевской. В конце пути была торжественно перерезана красная лента, символизирующая открытие нового участка.

Напомним, на строительство кольцевой автодороги в Екатеринбурге правительством было выделено 8,5 млрд рублей. Сейчас ведется строительство последнего пускового участка ЕКАД, пишет Екатеринбург.TV.





Фото: «Екатеринбург.TV»