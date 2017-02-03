Аварийный ямочный ремонт будет проведён до конца недели на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

На трамвайном междупутье улицы Индустриальной имеются глубокие аварийные ямы.

Так как фуры на этом участке паркуются у обочины, водителям приходится объезжать их по трамвайным путям. Для избежания аварийных ситуаций, ДТП, повреждений ходовой части автомобилей тагильчан, общественниками было обращено внимание дорожных служб на данный участок дороги, -- пояснил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.



Исходя из ситуации на проезжей части улицы Индустриальной, по просьбе общественности, был инициирован зимний аварийный ремонт.

Это предусматривает наличие холодной смеси у подрядчиков ещё с осени. Пока погода достаточно тёплая, ООО «УБТ-Сервис» должны будут выехать на место, прогреть специальными горелками ямы, вычистить их зимней эмульсией и выполнить ямочный ремонт. Предпринятая мера - временная. Она необходима для снятия аварийности с дороги, -- отметил Никита Чапурин.



Организаторы не планируют перекрывать дорогу, поэтому особого дискомфорта водители не почувствуют.