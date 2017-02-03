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Автомобильный Нижний Тагил

Начальник ОГИБДД Нижнего Тагила провел открытый урок по основам безопасности на дорогах (ФОТО)

3 февраля 2017, 08:30Добавить новость
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Накануне начальник ОГИБДД в Нижнем Тагиле Анатолий Чернов и начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт провели урок по правилам безопасности дорожного движения. Они посетили учащихся 7 и 8 классов в гимназии №18.

Руководитель ведомства подробно остановился на теме «дорожных ловушек» - обстоятельств, при которых существует скрытая угроза здоровью и безопасности. Он объяснил, что главная опасность на дороге, во дворах, на тротуарах – это автомобиль, либо трогающий с места, либо тормозящий.

Ребята, в свою очередь, задали интересующие их вопросы. Анатолий Чернов выразил надежду, что после урока дети станут гораздо обдуманнее и предусмотрительнее вести себя в городе. Ведь только за прошлый год в Нижнем Тагиле произошло 43 ДТП, в которых 45 несовершеннолетних получили травмы и еще пятеро погибли.

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