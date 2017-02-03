Начальник ОГИБДД Нижнего Тагила провел открытый урок по основам безопасности на дорогах (ФОТО)

Руководитель ведомства подробно остановился на теме «дорожных ловушек» - обстоятельств, при которых существует скрытая угроза здоровью и безопасности. Он объяснил, что главная опасность на дороге, во дворах, на тротуарах – это автомобиль, либо трогающий с места, либо тормозящий.



Ребята, в свою очередь, задали интересующие их вопросы. Анатолий Чернов выразил надежду, что после урока дети станут гораздо обдуманнее и предусмотрительнее вести себя в городе. Ведь только за прошлый год в Нижнем Тагиле произошло 43 ДТП, в которых 45 несовершеннолетних получили травмы и еще пятеро погибли.



