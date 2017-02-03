Начальник Свердловского ГИБДД Юрий Демин раскритиковал новую транспортную систему в Екатеринбурге

По мнению Юрия Демина, разработчики слишком радикально решили изменить транспортную схему г. Екатеринбурга, что отрицательно может сказаться на аварийную ситуацию и безопасность дорожного движения в городе в целом.

Ни в одном регионе страны не меняли так радикально транспортную систему, сообщает РИА URA.RU. По мнению начальника Свердловского ГИБДД Юрия Демина, это нереально будет сделать и в Екатеринбурге.





Он считает, что это неизбежно приведет к росту ДТП с участием пешеходов, так как повременная оплата проезда приведет к спешке людей: они начнут чаще пересекать дорогу на красный сигнал светофора. Также больше людей пересядет на личный автотранспорт, что увеличит и без того большой автомобильный поток в уральской столице.





Юрий Демин отметил, что разработчики не приняли в работе над новым проектом огромный потенциал больших специалистов в сфере транспорта, логистики, экономики и других направлений.