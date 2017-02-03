Водитель маршрутки устроил драку на дороге в Екатеринбурге

Инцидент произошел 1 февраля в Екатеринбурге. Водитель маршрутки нарушил правила, чуть не спровоцировав ДТП, но не захотел признать свою вину и разбил стекло легкового автомобиля, которого он подрезал на дороге.

Как пишет Е1, водитель автомобиля, который пострадал от нарушителя, обратился в ГИБДД, там ему предложили написать заявление на хулигана.





В отношении водителя маршрутки будет проводиться проверка. В компании, где он работает, сообщили, что тоже примут участие в выяснении обстоятельств произошедшего.



