Водитель маршрутки устроил драку на дороге в Екатеринбурге

Инцидент произошел 1 февраля в Екатеринбурге. Водитель маршрутки нарушил правила, чуть не спровоцировав ДТП, но не захотел признать свою вину и разбил стекло легкового автомобиля, которого он подрезал на дороге.
Как пишет Е1, водитель автомобиля, который пострадал от нарушителя, обратился в ГИБДД, там ему предложили написать заявление на хулигана.
В отношении водителя маршрутки будет проводиться проверка. В компании, где он работает, сообщили, что тоже примут участие в выяснении обстоятельств произошедшего.
Мы ехали по Макаровскому мосту в сторону Московской. Он ехал по правому ряду, я по левому. Там сужение дороги, я ехал прямо, а он меня начал вытеснять. Подрезал, из-за него я ушёл на трамвайные пути, там колея, меня чуть не вынесло. Проехали мост, горел красный свет, я остановился, включил аварийку и вышел, сказал ему, наверное, довольно грубо, что он меня подрезает. Сел в машину, буквально две секунды прошло, слышу удар. Я сначала подумал, что он в меня чем-то кинул. А оказалось, что рукой разбил стекло. Разрезал себе руку, потом чем-то перевязал. После этого из автобуса вышли люди и стали мне кричать, чтобы я уезжал, -- поделился впечатлениями об инциденте пострадавший водитель.