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Автомобильный Нижний Тагил

Дорожники за свой счет починят ограждения, сломанные ими при уборке снега с улиц Нижнего Тагила

3 марта 2017, 12:30Добавить новость
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Многие ограждения в Нижнем Тагиле были сломаны за уходящую зиму дорожными службами при уборке снега.

Вопрос их восстановления перед с наступлением весны был поднят сегодня, 3 марта, на совещании в администрации Нижнего Тагила.

 

Многие ограждения дорожниками ломаются, в связи с чем МУП «Сигнал-3» уже начал работы по установке знаков и ремонту ограждений, -- сообщил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

 

Директор МУП «Тагилдорстрой» заметил, что повреждения связаны с большими объёмами выпавшего за сезон снега, из-за которых водители спецтехники не всегда могут вовремя заметить ограждение.

 

Стремимся не ломать, но кучи снега громадные, и когда идут грейдера, то они вольно или невольно эти ограждения сваливают, -- пояснил причину Дмитрий Халтурин .

 

Также он отметил, что рассчитываться с МУП «Сигнал-3» за установку будут сами дорожные службы.

Глава города предложил директору МУП «Тагилдорстрой» провести среди водителей спецтехники соревнование «Лучший по профессии»:

 

Если смогут зарыть коробок, тогда не будут больше ломать ограждения, -- пояснил Сергей Носов.


Также он подчеркнул, что после восстановления ограждающие конструкции должны смотреться единообразно, а не быть «выправленными кувалдой».

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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