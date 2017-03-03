Дорожники за свой счет починят ограждения, сломанные ими при уборке снега с улиц Нижнего Тагила

Вопрос их восстановления перед с наступлением весны был поднят сегодня, 3 марта, на совещании в администрации Нижнего Тагила.

Многие ограждения дорожниками ломаются, в связи с чем МУП «Сигнал-3» уже начал работы по установке знаков и ремонту ограждений, -- сообщил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Директор МУП «Тагилдорстрой» заметил, что повреждения связаны с большими объёмами выпавшего за сезон снега, из-за которых водители спецтехники не всегда могут вовремя заметить ограждение.

Стремимся не ломать, но кучи снега громадные, и когда идут грейдера, то они вольно или невольно эти ограждения сваливают, -- пояснил причину Дмитрий Халтурин .

Также он отметил, что рассчитываться с МУП «Сигнал-3» за установку будут сами дорожные службы.



Глава города предложил директору МУП «Тагилдорстрой» провести среди водителей спецтехники соревнование «Лучший по профессии»:

Если смогут зарыть коробок, тогда не будут больше ломать ограждения, -- пояснил Сергей Носов.



Также он подчеркнул, что после восстановления ограждающие конструкции должны смотреться единообразно, а не быть «выправленными кувалдой».