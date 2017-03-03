Председатель общественного движения «Тагил без ям» допрошен следственным комитетом: в городе идет проверка из-за некачественных ремонтов дорог

Продолжены допросы чиновников Нижнего Тагила и других лиц, имеющих отношение к некачественным дорожным ремонтам прошлых лет.



Ранее в связи с ущербом бюджету Нижнего Тагила были допрошены бывший мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева, бывший начальник «Тагилдорстроя» Владимир Юрченко и бывшие начальники «Службы заказчика» Фёдор Евтухов и Александр Полушин.





Вчера, 2 марта, в рамках проверки был допрошен председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Поводом стали разногласия Администрации города и Треста «Уралтрансспецстрой» в отношении выполнения гарантийных обязательств по Черноисточинскому шоссе.

Допрос длился около двух часов и вылился в 5 листов печатного текста. Хочется верить, что администрация сможет победить недобросовестного подрядчика и взыскать с него всю сумму ущерба, -- прокомментировал процесс Никита Чапурин.

Напомним, что в прошлом году ООО «Уралдортехнологии» отказались выполнять гарантийные обязательства по ремонту ряда улиц. Ответственные исполнители не взяли на себя часть ремонтов дорог по гарантии из-за чего город был вынужден своими силами устранять последствия некачественных ремонтов, чем бюджету города был нанесён ущерб.





Данным вопросом занимается следственный комитет совместно с управлением ФСБ по Свердловской области. Специалисты проводят оценку работы городских служб в 2011-2013 годах и в ходе проверки установят виновных в ущербе бюджету Нижнего Тагила.