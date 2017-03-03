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Автомобильный Нижний Тагил

Сергей Носов: «Это не Космонавтов, это поверхность Луны» (ФОТО)

3 марта 2017, 14:30Добавить новость
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В этом году планируется провести ремонт улицы Космонавтов. На данный момент ведутся подготовительные работы по документации и финансированию проекта.

Асфальтового покрытия на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле остаётся всё меньше. В марте прошлого года жители сообщали о том, что асфальт «растаял» вместе со снегом.

Состояние центральной улицы одного из районов города тревожит автомобилистов. Им приходится объезжать дорогу по обочине или трамвайным путям.

 

Сейчас на одной полосе осталась практически только брусчатка, да и в ней уже появляются ямы, -- пояснил редакции TagilCity.ru прохожий.

 

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Сегодня, 3 марта, на совещании в тагильской администрации Глава города подчеркнул необходимость ремонта проезжей части улицы Космонавтов в Нижнем Тагиле.

 

Это не Космонавтов, это поверхность Луны, -- констатировал Сергей Константинович.

 

Ремонт этой дороги станет одним из главных проектов 2017 года. Реконструировать запланировано часть центральной улицы Выи от улицы Быкова до моста на Красный Камень.

Ориентировочная стоимость реконструкции этого участка оценивается в 700 миллионов рублей.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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