Акция «Переезд» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на улице Балакинская состоялась акция для привлечения внимания к проблеме. Организаторами стали сотрудники железной дороги и дорожной полиции.





Студенты железнодорожного техникума совместно с представителями РЖД и ОГИБДД для привлечения внимания закрыли переезд, а затем развернули плакаты с призывом к обязательной остановке перед переездом.



Тем временем другие участники проводили опрос среди остановившихся водителей. Автолюбителям вручили памятки, значки и магниты.





Сообщается, что с 2015 года в Нижнем Тагиле таких аварий зарегистрировано не было.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД