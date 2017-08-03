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Автомобильный Нижний Тагил

«Бензиновым» автомобилям могут запретить въезд в российские мегаполисы и на курорты

3 августа 2017, 12:05Добавить новость
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Для популяризации электромобилей и гибридов в России ограничат использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в городах-миллионниках и на отечественных курортах.

Российские профильные ведомства составят список мер господдержки электрического транспорта в стране. Такое поручение дал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Выполнить его необходимо до 17 августа 2017 года.

Среди инициатив высказана идея – запретить въезд «бензиновых» автомобилей на курорты и в города с населением около 1 млн жителей и более, сообщает газета «Известия».

Компания КамАЗ предложила внедрить в стране программу по сокращению вредных выхлопов от автотранспорта, включающей в себя ограничительные меры в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Также генеральный директор автопредприятия Сергей Когогин предложил установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, создать бесплатные парковки на муниципальных землях и обеспечить субсидии потенциальным покупателям.

 

 

 
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