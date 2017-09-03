Неизвестные пробили колеса 37 автомобилям в Екатеринбурге (ФОТО)

В ночь на 3 сентября неизвестные пробили колеса 37 автомобилям, припаркованным во дворе дома на Онежской, 8а в Екатеринбурге.

Полиция уже работает на месте происшествия. Так, участковые проводят обход по квартирам с целью найти свидетелей инцидента.

Как рассказали сотрудники полиции сайту E1.ru, сообщения о повреждениях колес автомобилей начали поступать с самого утра. В данный момент в отделении принято 5 заявлений от жителей дома. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

В настоящий момент, жители дома рассказывают друг другу, что причастного к преступлению нашли – это бывший работник с платной стоянки, находящийся неподалеку от места происшествия.

Фото: E1.ru