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Автомобильный Нижний Тагил

Самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту села в Свердловской области

3 сентября 2017, 09:35Добавить новость
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В аэропорту села Туринская Слобода Свердловской области совершил экстренную посадку самолёт, за штурвалом которого находился житель Тюмени.

2 сентября легкомоторный самолёт TR-301 совершил экстренную посадку в селе Туринская слобода в местном аэропорту. Во время посадки самолёт получил повреждения. За штурвалом находился 55-летний житель Тюмени. Как передаёт Ura.ru, в результате жесткой посадки никто не пострадал.

Специалисты оценят повреждения самолёта и дадут правовую оценку действиям пилота. На основании проверки следственными органами будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

 

 

 
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