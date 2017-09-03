Самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту села в Свердловской области

2 сентября легкомоторный самолёт TR-301 совершил экстренную посадку в селе Туринская слобода в местном аэропорту. Во время посадки самолёт получил повреждения. За штурвалом находился 55-летний житель Тюмени. Как передаёт Ura.ru, в результате жесткой посадки никто не пострадал.



Специалисты оценят повреждения самолёта и дадут правовую оценку действиям пилота. На основании проверки следственными органами будет вынесено соответствующее процессуальное решение.