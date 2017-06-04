В два раза больше маршруток и автобусов запущено в оставшихся после урагана без трамваев районах Нижнего Тагила (ФОТО)

Обрушившийся 3 июня на Нижний Тагил ураган нарушил трамвайное сообщение.



На направлениях, из-за урагана оставшихся без городского электротранспорта, двукратно увеличено количество маршруток и автобусов, сообщили представители транспортных компаний на заседании штаба по ЧС.

Со всеми перевозчиками оговорены вопросы транспортного сообщения по Восточному и Северному шоссе. Увеличены маршруты, увеличено количество техники, введены резервы. Мы вчера докладывали, что ситуация находится под контролем. С перевозчиками мы работам в круглосуточном режиме, -- сообщил на заседании начальник управления городским хозяйством - Владимир Юрченко.



На вопрос главы Администрации Нижнего Тагила, сколько конкретно единиц общественного транспорта дополнительно выставлено на маршруты, представители транспортных компаний ответили:

Если по Северному посёлку выходило 4 единицы, сейчас будет выходить 8 единиц. Если у нас было 6-8 единиц, которые шли с Вагонки до вокзала, мы готовы увеличить в 2 раза - до 16-ти.



На текущий момент движение трамваев по Дзержинскому району восстановлено, также восстановлено движение маршрута №15.