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Автомобильный Нижний Тагил

В два раза больше маршруток и автобусов запущено в оставшихся после урагана без трамваев районах Нижнего Тагила (ФОТО)

4 июня 2017, 14:45Добавить новость
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Двукратное увеличение единиц общественного транспорта произведено на маршрутах, связывающих Вагонку и Северный посёлок с центром Нижнего Тагила.

Обрушившийся 3 июня на Нижний Тагил ураган нарушил трамвайное сообщение.

На направлениях, из-за урагана оставшихся без городского электротранспорта, двукратно увеличено количество маршруток и автобусов, сообщили представители транспортных компаний на заседании штаба по ЧС.

 

Со всеми перевозчиками оговорены вопросы транспортного сообщения по Восточному и Северному шоссе. Увеличены маршруты, увеличено количество техники, введены резервы. Мы вчера докладывали, что ситуация находится под контролем. С перевозчиками мы работам в круглосуточном режиме, -- сообщил на заседании начальник управления городским хозяйством - Владимир Юрченко. 

 

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Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017


На вопрос главы Администрации Нижнего Тагила, сколько конкретно единиц общественного транспорта дополнительно выставлено на маршруты, представители транспортных компаний ответили:

 

Если по Северному посёлку выходило 4 единицы, сейчас будет выходить 8 единиц. Если у нас было 6-8 единиц, которые шли с Вагонки до вокзала, мы готовы увеличить в 2 раза - до 16-ти.

 

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На текущий момент движение трамваев по Дзержинскому району восстановлено, также восстановлено движение маршрута №15.

 

По состоянию на 14:40 восстановлено движение трамваев по маршруту № 15. По уточнённым данным, в связи с серьёзными повреждениями на Восточном и Северном шоссе (это касается маршрутов 6, 8, 11, 12, 17), восстановительные работы по возобновлению движения могут занять до нескольких суток.

  

дорога,Нижний Тагил,трамваи,общественный транспорт,электротранспорт,ураган,Вагонка,центр города,Северный

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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