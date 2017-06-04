Владельцам повреждённых автомобилей ураганом в Нижнем Тагиле могут отказать в выплате компенсаций (ФОТО)

В Нижнем Тагиле вследствие урагана было повреждено большое количество автомобилей. Не все автовладельцы смогут получить выплаты компенсаций.

Машины разного типа и класса за считанные минуты превращались в груду металла. Часть из них помяли деревья и столбы, какие-то переворачивались, а некоторые были пробиты металлическими листами, срывающимися со зданий.

На Вагонке во дворе при мне дерево упало на кадиллак. Так страшно, что железная, прочная машина просто за секунду помялась, была пробита и выглядела как хлам. Такая машина дорого стоит. Не повезло владельцу, если она не застрахована, -- рассказывает Наталья, жительница Нижнего Тагила.



Как сообщил редакции TagiCity.ru представитель одной из страховых компаний, не все автовладельцы могут рассчитывать на выплаты компенсаций.





Автомобилистам, которые застраховали свой транспорт по программе КАСКО, будет возмещен ущерб от падения предметов. Но это касается тех, у кого в страховке прописаны подобные случаи. Обладателям ОСАГО могут отказать в выплате компенсаций.



Страховщик рассказал журналисту, как поступить владельцам авто, если их машину повредил упавший предмет.

