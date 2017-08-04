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Автомобильный Нижний Тагил

Сход поезда на станции в Нижнем Тагиле нанёс ущерб на сумму 4 миллиона рублей

4 августа 2017, 07:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,проверка,происшествие,Свердловская область,транспорт,вагон,РЖД,железная дорога,ущерб,смычка
Четыре вагона и электровоз сошли с рельс на станции Смычка в Нижнем Тагиле. Ущерб, причинённый аварией, составил 4 миллиона рублей.

Утром 20 июня на станции Смычка с рельс сошли электровоз и 4 вагона. Пострадавших не оказалось, ущерб был нанесён только самому железнодорожному составу и полотну.

По оценкам специалистов ОАО «РЖД», в результате аварии, помимо состава, оказались поврежденными 51 метр железнодорожных путей. Общая сумма ущерба составила 4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает Областная газета. В ходе доследственной проверки будут установлены подробности произошедшего и выявлены лица, виновные в сходе состава с путей.

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