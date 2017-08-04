Сход поезда на станции в Нижнем Тагиле нанёс ущерб на сумму 4 миллиона рублей

Утром 20 июня на станции Смычка с рельс сошли электровоз и 4 вагона. Пострадавших не оказалось, ущерб был нанесён только самому железнодорожному составу и полотну.



По оценкам специалистов ОАО «РЖД», в результате аварии, помимо состава, оказались поврежденными 51 метр железнодорожных путей. Общая сумма ущерба составила 4 миллиона рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщает Областная газета. В ходе доследственной проверки будут установлены подробности произошедшего и выявлены лица, виновные в сходе состава с путей.