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Автомобильный Нижний Тагил

Усиленная проверка рейсовых автобусов организована в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО

4 августа 2017, 16:20Добавить новость
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В связи с возросшим количеством ДТП в последнее время усилен контроль за пассажирскими перевозками. В Нижнем Тагиле началась очередная проверка общественного автотранспорта.

Управлением Госавтоинспекции Нижнего Тагила принято решение провести дополнительные мероприятия по профилактике ДТП на пассажирском автотранспорте.

В настоящее время на маршрутах рейсовых автобусов работают дополнительные наряды ППС. Сотрудники ГИБДД проверяют все автобусы, осуществляющие международные, межрегиональные и междугородние перевозки пассажиров в пунктах отправления и прибытия. Также проверяются промежуточные остановки на ГГМ, автовокзале и в селе Петрокаменском.

В ходе надзорных мероприятий сотрудниками ГИБДД проверяются не только водители - на наличие путевой документации и исправность оборудования и транспортного средства, но и пассажиры: они должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения автобуса, об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.  

 

 

 
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