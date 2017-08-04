Усиленная проверка рейсовых автобусов организована в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО

В связи с возросшим количеством ДТП в последнее время усилен контроль за пассажирскими перевозками. В Нижнем Тагиле началась очередная проверка общественного автотранспорта.

Управлением Госавтоинспекции Нижнего Тагила принято решение провести дополнительные мероприятия по профилактике ДТП на пассажирском автотранспорте.





В настоящее время на маршрутах рейсовых автобусов работают дополнительные наряды ППС. Сотрудники ГИБДД проверяют все автобусы, осуществляющие международные, межрегиональные и междугородние перевозки пассажиров в пунктах отправления и прибытия. Также проверяются промежуточные остановки на ГГМ, автовокзале и в селе Петрокаменском.





В ходе надзорных мероприятий сотрудниками ГИБДД проверяются не только водители - на наличие путевой документации и исправность оборудования и транспортного средства, но и пассажиры: они должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения автобуса, об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.