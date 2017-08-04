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Автомобильный Нижний Тагил

Wi-Fi, новая система оплаты и камеры видеонаблюдения: в Нижнем Тагиле идет модернизация трамваев (ФОТО)

4 августа 2017, 14:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,ремонт,трамвай,технологии,интернет,wi-fi,видеокамеры,Игорь Темнов
В трамваях Нижнего Тагила появились камеры видеонаблюдения. Проект по модернизации тагильского электротранспорта также включает в себя установку оборудования Wi-Fi и новой системы оплаты проезда. 

Для повышения безопасности во время поездок на общественном транспорте в вагонах тагильского трамвая установлены камеры видеонаблюдения. Вагоны оборудованы веб-камерами в нескольких местах. Также в ближайшее время во всех трамваях установят видеорегистраторы. 

 

Одним из требований последнего контракта, который мы отыгрывали - является установка в вагонах трамвая камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. Такие технологии нам необходимы прежде всего, для безопасности проезда в общественном транспорте. Во-первых, важно, чтобы любая конфликтная ситуация была правильно разрешена. Во-вторых, высока вероятность того, что наличие камер слежения в вагоне остановит действия какого-либо злоумышленника, -- рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

 

город,Нижний Тагил,ремонт,трамвай,технологии,интернет,wi-fi,видеокамеры,Игорь Темновгород,Нижний Тагил,ремонт,трамвай,технологии,интернет,wi-fi,видеокамеры,Игорь Темнов


Три года назад МУП «Тагильский трамвай» совместно с местными провайдерами мобильной связи тестировали в трамваях Нижнего Тагила оборудования для беспроводного доступа к ресурсам Интернета. Попросту говоря, в трамваях испытывали Wi-Fi.

Три года назад одна из интернет-компаний предложила нам проект для использования беспроводного доступа к интернету. Но к сожалению, интернет работал не на всех участках города. Были точки, где связи почти не было, были слабые сигналы. Например, на путях вдоль Лисьей горы, в районе Октябрьского проспекта провисала связь. Нам нужна хорошая связь, -- поделился Игорь Темнов.

 

город,Нижний Тагил,ремонт,трамвай,технологии,интернет,wi-fi,видеокамеры,Игорь Темнов

 

Однако, к этому вопросу директор МУП «Тагильский трамвай» планирует вернуться. 

 

Это наше будущее. Без современных технологий нашу молодежь не заинтересовать. Я считаю, что мы должны учитывать потребности молодых пассажиров. Провайдеры обещали устранить проблему «мертвых точек». Мы вернемся к этому вопросу, как будет все налажено. Выберем организацию, которая предоставит нам устойчивую связь, -- отметил Игорь Темнов.

 

город,Нижний Тагил,ремонт,трамвай,технологии,интернет,wi-fi,видеокамеры,Игорь Темнов


Развитие общественного транспорта включает в себя и удобную систему оплаты. Сейчас в Нижнем Тагиле оплату за проезд принимает кондуктор. В обмен на наличные деньги кондуктор выдает проездной билет. Транспортная организация планирует пересмотреть данную систему. 

 

Мы сегодня рассматриваем различные варианты системы оплаты. Но я думаю, что нам надо немного подождать. Сейчас решаются вопросы о применении пластиковой карты. Я думаю, что через год ситуация изменится полностью. Я уверен, что мы найдем подходящий момент и варианты, которые будут долго и плодотворно работать для тагильчан.



 
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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