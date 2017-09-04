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Автомобильный Нижний Тагил

Российское законодательство ограничит норму провоза ручной клади

4 сентября 2017, 20:40Добавить новость
закон,Россия,транспорт,Минтранс,авиакомпания,поправки,багаж
В скором времени будут внесены законодательные изменения, которые коснутся норм провоза багажа в самолетах российских авиакомпаний.

Министерство транспорта готовит изменения, которые коснутся норм провоза ручной клади. Разработкой проекта займется рабочая группа, в которую включены представители от авиакомпаний, общественные деятели и члены Совета Федерации.

 

Согласно новым нормам, каждый пассажир сможет брать в ручную кладь до 5 кг вещей. Правило будет также касаться россиян, купивших самый дешевый билет «без багажа». Предполагается, что вещи, которые можно будет провозить в ручной клади, будут обговорены законодательно.

Также будет подготовлен список вещей, которые можно дополнительно взять на борт бесплатно. Сейчас в этом перечне 17 предметов, в том числе лекарственные препараты, детская люлька, костыли, инвалидная коляска.

 

Работа над поправками сейчас ведется, но министерство транспорта пока отказывается комментировать процесс. Эксперты отмечают, что нормы будут разработаны с учетом пожеланий пассажиров. Предполагается, что нововведения будут опубликованы уже в сентябре, пишет газета Известия.

 
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