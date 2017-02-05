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Автомобильный Нижний Тагил

9 предписаний о ненадлежащем состоянии дорог были составлены сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила

5 февраля 2017, 10:25Добавить новость
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4 февраля сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проверили 135 км дорожного покрытия на территории Нижнетагильского и Горноуральского городских округов на предмет содержания их в надлежащем для безопасности состоянии.

Обследованы автодороги: Николопавловское - Алапаевск, Нижний Тагил - Висимо-Утка, Южный и Северный подъезды к городу. Также обследованы улицы: Фестивальная, Садоводов, Индустриальная, Балакинская, Металлургов, Юности, Зари, Ильича, Газетная, Алтайская, Уральский проспект, Черноисточинское шоссе, проспект Вагоностороителей и Ленинградский проспект.

В ходе проверки составлено 9 предписаний, адресованных должностным лицам, ответственным за состояние дорожного покрытия. К административной ответственности привлечены 6 должностных лиц.

В случае неисполнения предписаний в установленные сроки, сотрудники ГИБДД будут вынуждены ограничить движение на вышеуказанных улицах.

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