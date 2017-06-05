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Автомобильный Нижний Тагил

Несколько пьяных водителей были остановлены во время рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 июня 2017, 18:40Добавить новость
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На территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО с 3 на 4 июня сотрудники ГИБДД проводили рейд, направленный на пресечение нарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде и фактами управления ТС без водительских прав.

За время рейда было выявлено 8 серьезных нарушений. Среди них – 5 фактов управления машиной пьяным водителем, 2 факта отказа от прохождения медосвидетельствования, и один водитель оказался за рулем без прав.

ГИБДД предупреждает, что такие рейды являются регулярными и проводятся с учетом времени суток, когда наиболее часто случаются ДТП.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

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