Несколько пьяных водителей были остановлены во время рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО с 3 на 4 июня сотрудники ГИБДД проводили рейд, направленный на пресечение нарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде и фактами управления ТС без водительских прав.

За время рейда было выявлено 8 серьезных нарушений. Среди них – 5 фактов управления машиной пьяным водителем, 2 факта отказа от прохождения медосвидетельствования, и один водитель оказался за рулем без прав.





ГИБДД предупреждает, что такие рейды являются регулярными и проводятся с учетом времени суток, когда наиболее часто случаются ДТП.







Фото: Отдел пропаганды ГИБДД