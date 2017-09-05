Трамваи в Нижнем Тагиле в День танкиста будут курсировать по специальному графику

9 сентября в Нижнем Тагиле состоится празднование Дня танкиста. Из-за праздничных мероприятий, которые будут проводиться на Вагонке и Старателе, график движения городских трамваем изменится.



По расписанию выходного дня будет работать маршрут №10 «УВЗ-Пихтовые горы». Вечером добавятся дополнительные вагоны, которые в период с 20:30 до 22:00 будут ходить с периодичностью в 15 минут, а после десяти часов вечера с интервалом в 25 минут.



Также по расписанию выходного дня будут работать маршруты №12 «Ул. Островского – Вокзал – Пихтовые горы», №1 «Ул. Островского – вокзал – УВЗ» и №6 «УВЗ – пос. Северный». Днём интервал движения составит 13-14 минут, вечерние отправления следует смотреть на сайте «Тагильский трамвай».



После окончания салюта жители смогут уехать в центр города на трамвае № 17 «УВЗ – вокзал – ГГМ». Вагон начнёт отправление в 21:10 и 21:15 от остановки «УВЗ». Один вагон в направлении центра отправится с остановки «УВЗ» в 21:55. Состав в посёлок Северный отправится в 21:15 от той же остановки.



Жители Тагилстроя смогут пересесть с трамваев №17 и №12 на трамвай №2. Для этого нужно будет выйти на остановке «Проспект Ленина» и перейти на остановку «Проспект Мира». Вечером маршрут №2 будет отправляться от остановки «Проспект Мира» на Тагилстрой по следующему графику: 20:40, 21:05, 21:54, 22:29.