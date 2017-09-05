Машины глохнут и попадают в пробки из-за дождей на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)

О протяжённых пробках на затопленных с 4 сентября дорогах Нижнего Тагила дня сообщают жители разных районов города.



По словам автомобилистов, 4 сентября пробка на Вагонке растянулась почти на всю улицу Ильича.

До бани по Ильича мы ползли еле-еле от самой заводской проходной. Причина - дождь. Особо не разгонишься, когда не знаешь, что может ждать в лужах, -- посетовал автомобилист Андрей.

Фото: ул. Ильича, 4 сентября, 2017 г.



Подобная ситуация, как можно видеть на фотографиях, наблюдалась и в Тагилстроевском районе на улицах - Индустриальная, Балакинская, Металлургов.



От воды на дорогах страдают не только автомобилисты, но и пешеходы.

Вода не уходит, потому искать обход лужи зачастую бесполезно. Через них приходится прыгать, в надежде на то, что место, куда ступишь, будет неглубоким, -- пожаловался журналистам TagilCity.ru пешеход.

Фото: ОД «Тагил без ям» 5 сентября, 2017 г.



Напомним, ранее с затоплением дорог Нижний Тагил столкнулся в конце июня, когда они были затоплены сильнейшим ливнем.



5 сентября, согласно прогнозу синоптиков, ожидается продолжение дождей. Потому, при планировании поездок по городу, необходимо учитывать сложившуюся из-за затопления дорожную ситуацию.