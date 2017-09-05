| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Машины глохнут и попадают в пробки из-за дождей на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)

5 сентября 2017, 13:40Добавить новость
Нижний Тагил,погода,дождь,ливень,потоп,пробка,лужи,Вагонка,Тагилстрой
Осенние дороги-реки стали местом пробок для автомобилистов и водяными препятствиями для пешеходов Нижнего Тагила.

О протяжённых пробках на затопленных с 4 сентября дорогах Нижнего Тагила дня сообщают жители разных районов города.

По словам автомобилистов, 4 сентября пробка на Вагонке растянулась почти на всю улицу Ильича. 

 

До бани по Ильича мы ползли еле-еле от самой заводской проходной. Причина - дождь. Особо не разгонишься, когда не знаешь, что может ждать в лужах, -- посетовал автомобилист Андрей. 

 

Нижний Тагил,погода,дождь,ливень,потоп,пробка,лужи,Вагонка,ТагилстройНижний Тагил,погода,дождь,ливень,потоп,пробка,лужи,Вагонка,Тагилстрой

Фото: ул. Ильича, 4 сентября, 2017 г.


Подобная ситуация, как можно видеть на фотографиях, наблюдалась и в Тагилстроевском районе на улицах - Индустриальная, Балакинская, Металлургов.

От воды на дорогах страдают не только автомобилисты, но и пешеходы.

 

Вода не уходит, потому искать обход лужи зачастую бесполезно. Через них приходится прыгать, в надежде на то, что место, куда ступишь, будет неглубоким, -- пожаловался журналистам TagilCity.ru пешеход. 

 

Нижний Тагил,погода,дождь,ливень,потоп,пробка,лужи,Вагонка,ТагилстройНижний Тагил,погода,дождь,ливень,потоп,пробка,лужи,Вагонка,ТагилстройНижний Тагил,погода,дождь,ливень,потоп,пробка,лужи,Вагонка,Тагилстрой

Фото: ОД «Тагил без ям» 5 сентября, 2017 г. 


Напомним, ранее с затоплением дорог Нижний Тагил столкнулся в конце июня, когда они были затоплены сильнейшим ливнем.

5 сентября, согласно прогнозу синоптиков, ожидается продолжение дождей. Потому, при планировании поездок по городу, необходимо учитывать сложившуюся из-за затопления дорожную ситуацию.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+9
Свердловская область
Нижний Тагил
+9
вечером: +11
ночью: +7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Дороги или реки? Центральные улицы Нижнего Тагила затоплены после ливня (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня, 17:45
9 3
3
Гроза с яркими молниями прошла над Нижним Тагилом в ночь с 31 июля на 1 августа (ВИДЕО)
1 августа, 16:35
7 6
Администрация Екатеринбурга назвала потоп в городе «штатной ситуацией»: система ливневых канализации, по утверждению властей, работает исправно
11 июля, 19:45
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 551
Подписаться на новости