Проезд по Космонавтов–Красноармейской в Нижнем Тагиле закрыт без предупреждения (ФОТО)

4 сентября проезд на перекрестке улиц Космонавтов и Красноармейская был закрыт дорожными рабочими. Как сообщил очевидец с места событий, знаки, сообщающие о ремонтных работах, на дороге не установлены.



О том, что дорога будет закрыта, заранее нигде не сообщалось. Очевидец заметил, что из-за этого образовалась пробка на улице Вогульской.





На этом объекте закрытие перекрестков происходит без предупреждения, при этом ни заказчик, ни подрядчик не озвучивают сроки закрытия. Подрядчику откровенно наплевать на трудности горожан, а заказчик не в состоянии потребовать предоставление нормального графика работ, -- рассказал председатель Общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Чтобы успеть по своим делам, утром 5 сентября водители передвинули барьер на этом отрезке дороги. Так удалось открыть одну дорожную полосу на улице Красноармейской.





Фото: городские камеры «Сети Тагила»

Напомним, проект по капитальному ремонту дорог на Вые и Красном Камне стартовал в начале лета.