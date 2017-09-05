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Автомобильный Нижний Тагил

Проезд по Космонавтов–Красноармейской в Нижнем Тагиле закрыт без предупреждения (ФОТО)

5 сентября 2017, 18:40Добавить новость
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Сквозной проезд на перекрестке улиц Космонавтов и Красноармейская в Нижнем Тагиле был перекрыт без предупреждения.

4 сентября проезд на перекрестке улиц Космонавтов и Красноармейская был закрыт дорожными рабочими. Как сообщил очевидец с места событий, знаки, сообщающие о ремонтных работах, на дороге не установлены.

О том, что дорога будет закрыта, заранее нигде не сообщалось. Очевидец заметил, что из-за этого образовалась пробка на улице Вогульской.

На этом объекте закрытие перекрестков происходит без предупреждения, при этом ни заказчик, ни подрядчик не озвучивают сроки закрытия. Подрядчику откровенно наплевать на трудности горожан, а заказчик не в состоянии потребовать предоставление нормального графика работ, -- рассказал председатель Общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

Чтобы успеть по своим делам, утром 5 сентября водители передвинули барьер на этом отрезке дороги. Так удалось открыть одну дорожную полосу на улице Красноармейской.

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Фото: городские камеры «Сети Тагила»

Фотоотчет: Ремонт ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле, 2017 г.

Напомним, проект по капитальному ремонту дорог на Вые и Красном Камне стартовал в начале лета.

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